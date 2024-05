Gudas se těší na tvrdou hru: Určitě tam někde budu. Palátův hit? Bylo super to sledovat

Po 32 letech se mohou fanoušci na domácím mistrovství světa opět těšit na tvrdé zákroky v podání českého reprezentanta s jmenovkou Gudas na dresu. Obránce Radko (33) naváže na otce Lea, který je rozdával v roce 1992 také v Praze. Obránce Anaheimu, který si loni v dresu Floridy zahrál finále Stanleyova poháru, si letošní absenci v play off v novém působišti vynahradí na jiném prestižním vrcholu. A v rozhovoru s novináři nezastíral, že počíhat si na soupeře ho baví.

"Jasné, jak se naskytne možnost, určitě tam někde budu," řekl Gudas. V roli zastánce spoluhráčů se cítí komfortně. "Byla to moje role vždycky. Máme tady super partu, nedá se říct, že by se někdo za druhého nepostavil. Nebudu to jen já, bude tady spousta dalších kluků, kteří se podpoří a budou mít naopak záda všech ostatních."

Už na Českých hrách v Brně ocenil útočníka Ondřeje Paláta, který v zápase se Švýcary "poslal" obránce Svena Junga přes mantinel. "Koukal jsem na zápas z hlediště, bylo super sledovat to a vidět i z opakovaného záběru. Hit se mu taky povedl. Jsem nadšený, že tady hraje víc kluků takhle do těla," podotkl Gudas.

Na tréninku se dnes on sám dostal do střetu s útočníkem Jáchymem Kondelíkem. "S Jáchymem jsme o sebe jenom tak jemně zakopli. Takové přátelské poplácání. Je potřeba si trochu zvednout náladu," smál se Gudas.

Na dálku ocenil i kanonýra Davida Pastrňáka, který se v noci na dnešek při porážce Bostonu na ledě Floridy 1:6 v druhém utkání série 2. kola play off popral s Matthewem Tkachukem. "Super, že do toho šel. Proč ne? Prohrávali, ukázal celému týmu, že udělá cokoli, aby se vyhrálo. Moc mu to přeju," uvedl Gudas.

Byl vybrán spolu s Palátem za asistenta kapitána Romana Červenky, což bere jako poctu. "Ne každému se to povede. Těším se na zápasy, co jsou před námi, že odvedeme co nejlepší výkon pro fanoušky," řekl. Je rád, že "céčko" má už na čtvrté velké mezinárodní akci za sebou Červenka. "Ukázal už, že je skvělý vůdce. Je super tam mít člověka, který ví, co v danou situaci říct. Vždycky hraje na správném místě, dokáže dát gól. Všichni kluci se za něj určitě postaví, jsme nadšení, že ho můžeme následovat. Všichni se shodli, že Roman je ten správný člověk. Myslím, že si nemůžeme přát lepšího člověka, aby nás vedl," prohlásil.

Vyhlíží páteční start šampionátu s Finskem. "Už se těším. Bylo to, nechci říct dlouhé, ale už jsem se časově přehodil, takže můžeme začít," prohlásil s úsměvem Gudas, který má za sebou účast na olympijských hrách v Soči v roce 2014 a MS v letech 2017 až 2019 postupně v Paříži, Kodani a Herningu i v Bratislavě. Už tam to bylo skoro doma.

"Nejvíc je to znát, když jdeme někam na kafe nebo na oběd, že se nemusíme bavit anglicky. To je super," vyzdvihl Gudas. Očekávaného tlaku z domácího prostředí se jinak nebojí. "Nemůžu říct, že bychom si připouštěli tlak nebo že by si v kabině někdo na něco stěžoval. Snažíme se všechno dát stranou a soustředit se sami na sebe. Jestli si kluci potřebují vypnout internet nebo nějaké aplikace, je na nich. Ale že bych to vyloženě prožíval nebo si připouštěl tlak, to ne. Všichni víme, že bude velký, připravili jsme se na to. Proto si myslím, že brali kluky, kteří jsou na to psychicky připravení," uvedl Gudas.

Sám své rituály nijak nemění. "Nemůžu říct, že vypínám internet, stejně jako že někoho vyloženě sleduju a něco konkrétně čtu. Spíš se soustředím na rodinku, když tady můžou být a dorazí. Takhle to dělám normálně, není to pro mě žádná velká změna. Spíš se těším, že mám rodinku tak blízko a můžou dorazit, když potřebují a mají volno ze školy. To je určitě speciální," uvedl otec čtyř dětí.

Podporu od nich bude mít v hledišti jen na některé zápasy. "Půjdou na dřívější zápasy, protože děti chodí do školy. Asi by začátky v půl deváté večer úplně nedaly, ale půjdou na ty od čtyř. Na ty rozhodující už budou mít na výběr. Kdyžtak půjdou o hodinu později do školy. Manželka bude psát omluvenky. Mám velkou rodinku, v průběhu mistrovství se tady otočí všichni," dodal Gudas, jehož sestra Karolína je provdaná za bývalého spoluhráče a gólmana Michala Neuvirtha.