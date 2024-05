Hedman exkluzivně: Chci zopakovat zlatý úspěch. Palát? Doufám, že se uvidíme v Praze

Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, mistr světa nebo držitel Norris Trophy pro nejlepšího obránce NHL. To je jen stručný výčet úspěchů Victora Hedmana (33). Vytáhlý bek je ústřední postavou i na mistrovství světa v Praze a Ostravě, kde Švédsku pomohl k prvenství ve skupině. Co říká o spolupráci s Erikem Karlssonem? A o přátelství s Ondřejem Palátem? Nejen o tom vypráví v exkluzivním rozhovoru pro Livesport Zprávy zástupce kapitána Tre Kronor.

Švédsko přijelo na turnaj do Prahy a Ostravy s opravdu natřískanou sestavou. Na mistrovství světa do Česka dorazilo hned 18 hráčů z NHL, včetně dvou vítězů Stanley Cupu – Andrého Burakovskyho a Victora Hedmana. Ve skupinové fázi Švédové nastříleli průměrně pět branek na zápas a není divu, že první fázi šampionátu zakončili bez ztráty bodu.

"Je to skvělé. Každým zápasem jsme se zlepšovali. Švédsku se to dosud nikdy nepovedlo, takže v tom je i troška historie. Jsme opravdu šťastní za to, jakým stylem se prezentujeme," komentuje suverénní počínání svého týmu obránce Tampy Bay.

Švédské výsledky na MS 2024. Livesport

Ve čtvrtfinále na Švédy čeká severské derby s Finskem, jehož postup mezi elitní osmičku potvrdil až poslední den. "Je úplně jedno, že prohráli proti Rakousku. Teď jde o čtvrtfinále. Na tomhle turnaji nikdy nevíte. Zápas Finska s Rakouskem je toho dobrým příkladem. Musíme se na to dobře připravit a hrát podle našich not," ví parťák Erika Karlssona.

Zvučnější obranu byste hledali jen těžko, což potvrzují i výkony na šampionátu. Oba jsou v první pětce bodování obránců a produktivnější než hvězdný bek Pittsburghu je už jen Švýcar Roman Josi. "Je jasné, že na nás bude tlak, abychom každý zápas podávali dobré výkony. Ale není to jen o nás. Je to o našem týmu a uděláme cokoliv, abychom vše vyladili na play off."

Hedman se do národního týmu vrátil po sedmi letech. Už v roce 2017 coby obránce s největším počtem asistencí v NHL mezinárodní scénu uchvátil. Vždyť ve finále proti Kanadě pomohl gólem k zisku zlatých medailí. "Chci zopakovat úspěch, který jsme vybojovali, když jsem tu byl naposledy. Chceme znovu zažít ty skvělé okamžiky a opět zvednout pohár," netají třiatřicetiletý hokejista.

Za mořem toho dokázal opravdu mnoho. Krom nejcennější trofeje vlastní také Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off. Činil se však i mimo led. S bývalým spoluhráčem Ondřejem Palátem v roce 2022 koupil majetkové struktury ve fotbalovém Plymouthu. "Od toho už jsem upustil, ale s Ondrou jsme stále blízcí přátelé. Vím, že bydlí kousek od Ostravy. Doufám, že se v Praze uvidíme," prozrazuje.

V možnost zahrát si v Praze věří i Hedmanův spoluhráč Rasmus Dahlin. "Nemůžu se dočkat. Hrát o medaile na šampionátu byl můj sen," popisuje jednička draftu z roku 2018. Jeho Buffalo navíc do středoevropské metropole přicestuje v říjnu v rámci NHL Global Series. "Bude to skvělé. Přijede se podívat moje rodina a přátelé. Moc se těším," doplňuje.

Nejmladší Švéd, jenž kdy nastoupil za reprezentaci na juniorském šampionátu, má kolem sebe nespočet vzorů. "Erik a Victor? Jsou neskuteční. Oba patří mezi nejlepší obránce na světě. Jsem rád, že je můžu sledovat a učit se od nich. Vidět je při tréninku vás nutí k tomu, abyste byl každým dnem lepší," vyzdvihuje své spoluhráče čtyřiadvacetiletý obránce.

A i Hedman má přes svůj výčet úspěchů kam růst. K zařazení do Triple Gold Clubu mu stačí už "jen" zlato z olympiády. "Samozřejmě by to bylo skvělé, podívejte se, jací hráči jsou v této vybrané společnosti. Do olympiády je ještě strašně daleko, stát se může spoustu věcí. Určitě se na to momentálně nezaměřuji," komentuje smetánku, kam se řadí vítězové NHL, mistrovství světa a olympijských her.

"Snažím se žít v přítomnosti. Na druhou stranu to bude pravděpodobně má poslední šance na olympiádu. Bylo by skvělé si zahrát pod olympijskými kruhy," uzavírá před čtvrtfinálovým duelem s Finskem hvězdný Hedman.