Úvodní Pastrňákův trénink. Jako první na ledě, vtípky a porada o přesilovce s Červenkou

Na ploše tréninkové haly O2 Universum se v úterý ráno ladně klouzal jen trenér gólmanů Ondřej Pavelec, jinak úplné ticho. Aby ne, do začátku ranního rozbruslení, naplánovaného na 9:30, chybělo ještě sedm minut. V tom se uličkou z kabin rozezněl známý rozjařený smích. A za chvíli vplul na led David Pastrňák (27). Největší hvězda české reprezentace právě začala svou misi na mistrovství světa v Praze, na jejímž konci chtějí fanoušci vidět medaili.

Jako by se nemohl dočkat, z hráčů byl elitní snajpr v akci suverénně první, další přicházeli až výrazně po něm. Do černooranžových rukavic, které nosí v Bostonu, vzal kbelík s puky, vysypal je na led a jedním napnul lehkým švihem síť v brance. Působil uvolněně, svou obávanou ránu jako by si šetřil na večerní duel s Kanadou.

Třeba si udělal z protahujícího se gólmana Lukáše Dostála tunel pro kotouč a když při jednom z prvních cvičení jezdili dva hráči na bránícího, poslal na start útoku parťákovi Pavlu Zachovi dva puky. A zase se smál. Společně s dvojicí z Bostonu trávil půlhodinovou přípravu v jedné formaci Roman Červenka.

Preview utkání Kanada – Česko. Livesport

Po tréninku si všichni tři stoupli na pravý kruh a Pastrňák ukazoval, vysvětloval a když bylo třeba, předvedl své myšlenky názorně i tak, že situaci, o níž mluvil, celou odbruslil. Mluvil větinou jen on, občas se do toho vložil Červenka, Zacha spíš poslouchal. A co to všechno znamená pro složení sestavy? "Všichni tři by spolu měli nastoupit v přesilovce," prozradil pak asistent trenéra Jiří Kalous. A dodal, že tahle trojice je i jednou z variant pro hru pět na pět.

Zda se realizační štáb odchýlil od původního plánu využít bostonskou dvojici s Ondřejem Palátem, není jasné. Na dobrovolném rozbruslení totiž bylo jen 12 hráčů a dva brankáři, zbytek v čele s Gudasem, Palátem či Nečasem se chystal v posilovně na hotelu. "Měli jsme připravené dvě možnosti, řešili jsme i po rozhovorech se samotnými hráči, k jaké se přikloníme. Sestavu oznámíme až hodinu před zápasem," uvedl Kalous.

Jisté je tak zatím jen to, že Pastrňák se Zachou nastoupí spolu. Zatímco první oblékne tradiční číslo 88, druhý svou osmnáctku, kterou si vzal v národním týmu Palát, musel oželet. Místo ní si vybral číslo 14, které proslavil nynější asistent reprezentačního trenéra a Zachův "nadřízený" Tomáš Plekanec.