Kempný o Třinci i reprezentaci: Ještě jsem to nevstřebal. MS? Nechci moc přemýšlet dopředu

Michal Kempný (33) se ještě úplně nevyrovnal s tím, že místo boje se Spartou o extraligové zlato se už připravuje s českou hokejovou reprezentací na mistrovství světa v Praze. V rozhovoru s novináři uvedl, že je za šanci poprat se o domácí vrchol sezony vděčný a plně se soustředí na boj o nominaci. Ztráta semifinálové série s Oceláři z 0:3 na zápasy Kempného stále hodně mrzí.

"Ještě jsem to nevstřebal. Je to těžká pilulka na skousnutí, ale samozřejmě život jde dál. Až to celé skončí, tak si to člověk nějakým způsobem vyhodnotí v hlavě," řekl Kempný, který se v úterý zapojil do přípravy národního týmu v Bratislavě i s klubovými spoluhráči Jakubem Krejčíkem, Filipem Chlapíkem a Pavlem Kousalem.

"Jsem strašně rád, že tady můžu být. Vážím si toho. Člověk zase přehodí trošku myšlenky. Musím se soustředit na práci, co je teď přede mnou. To je jediné, co mě zajímá," prohlásil bronzový medailista z šampionátu v roce 2022 v Tampere a Helsinkách a vítěz Stanley Cupu s Washingtonem z roku 2018.

Účastník čtyř mistrovství světa a Světového poháru v Torontu v roce 2016 zatím na turnaj v Praze nemyslí. "Přede mnou jsou teď zápasy se Slovenskem, potom se nějak posuneme dál. Teď se soustředím na každý den, co budu tady, a na zápasy přede mnou. Nechci přemýšlet moc dopředu," řekl Kempný.

V úterý se zapojil do přípravy reprezentace také útočník Jakub Vrána, který byl s Kempným ve vítězném týmu Washingtonu v roce 2018. "Neviděli jsme se docela dlouho. Bylo příjemné se s ním znova potkat a prohodit pár slov. Jsem moc rád, že je tady a dostal také šanci zabojovat o to," uvedl na adresu kanonýra, který dohrával sezonu na farmě St. Louis ve Springfieldu.

Program české reprezentace před blížícím se MS. Livesport

Spartě skončila sezona v sobotu 13. dubna, ale Kempný se dál připracoval. "Nemůžu si dovolit vypadnout na nějaký týden a být bez ledu a pohybu. Rozložil jsem si cestu do Bratislavy, že jsem se zastavil doma na Moravě za rodiči. Ale jinak jsem po sezoně byl v zápřahu," prohlásil.

Ve čtvrtek měli sparťané rozlučku s fanoušky, kteří stejně jako během sezony projevili obrovský zájem. "Moc si vážíme toho, že jsme seděli čtyři a půl hodiny za stolem a podepisovali kartičky a fotili se s těmi lidmi, kteří za námi přišli. Podpora fanoušků byla opravdu znát v celé sezoně. Akorát jsme jim nedali to, co chtěli," uvedl Kempný.

Přesto nešlo zklamání z bronzové sezony potlačit. "Samozřejmě série byla hezká asi pro oko diváka, ale nedotáhli jsme to, tak to nemůžeme považovat za úspěch," řek Kempný.

Je přesvědčený, že Sparta má tým na titul. "Chyběl nám opravdu kousek. Samozřejmě na to se nehraje. Nebudu se vůbec bavit o nějakém štěstí a neštěstí. Jestli se to mělo stát, nebo nemělo. Já si pořád stojím za tím, že ta série měla jít za námi a měli jsme teď hrát finále. Štve mě to a nás všechny. Nezbývá nám nic jiného, než to skousnout a zase se o kousek posunout dál a hlavně se z toho celého poučit," dodal.