Ondřej Kaše o reprezentaci: Čekal jsem dlouho. MS? To je sen každého hokejisty

Ondřej Kaše (28) se po dlouhém čekání dočkal prvního reprezentačního srazu a těší se na boj o nominaci na květnové mistrovství světa v Praze. Odchovanec Kadaně se vrátil loni po osmi letech ze Severní Ameriky, ale ani z Litvínova se mu nepodařilo během sezony stihnout některou z akcí Euro Hockey Tour. Na pondělním srazu v Bratislavě si bývalý hráč Anaheimu, Bostonu, Toronta a Caroliny oddechl, že mu v účasti žádné zranění či nemoc nezabránily.

"Užívám si to hodně, dlouho jsem na to čekal. Nějaké srazy nevyšly, kam jsem byl nominovaný. A jsem rád, že to konečně vyšlo," prohlásil Kaše, jehož se kouč Radim Rulík dočkal až ve finální přípravě na šampionát."V kontaktu jsme byli i během sezony. Dvě akce nevyšly z různých důvodů, které člověk nemůže moc ovlivnit, a jsem rád, že jsem tady."

Před duely se Slovenskem v pátek v Trenčíně a v sobotu v Bratislavě je jedním ze tří nováčků spolu s obráncem Davidem Špačkem z Iowy z AHL a útočníkem Matyášem Kantnerem z KalPy Kuopio. Jeho zkušenosti jsou ale bohaté a o ještě větší jej připravily zdravotní neduhy. V NHL sehrál 258 utkání v základní části a připsal si 124 bodů za 57 branek a 67 asistencí. Ve 31 duelech play off přidal účastník dvou mistrovství světa dvacítek a jednoho světového šampionátu osmnáctek dva góly a sedm přihrávek. Doufá, že se mu podaří přidat i MS v Praze.

"Každý se pere o nominaci, ještě přijedou kluci z Ameriky a z finálové dvojice. Každý dělá maximum, aby udělal poslední nominaci. Beru, že nemám nic jistého, bojuji o nominaci. Reprezentovat Česko je čest pro všechny a každý by se měl podřídit roli, jakou dostane," uvedl Kaše.

V tréninku se zařadil do elitního útoku s Michaelem Špačkem a Romanem Červenkou. "Zatím nejde koukat na to, v jaké lajně jsem. Musím koukat zápas od zápasu, abych si vybojoval poslední nominaci, a tam už člověk bude vědět plus minus na čem je. Je to sen každého hokejisty, láká mě to hodně," prohlásil Kaše.

Velké mezinárodní akce zatím sledoval jen jako divák. "Každý rok jsem koukal, je to nedílná součást. Myslím, že pětadevadesát procent hokejistů kouká na mistrovství světa, zvlášť my Češi tím žijeme," uvedl Kaše.

Zbývající příprava hokejové reprezentace před MS. Livesport

Sleduje i zprávy, kdo by mohl posílit ostatní země, a těší se, že potká některé bývalé spoluhráče či soupeře. "Já si je pamatuji, oni mě asi ne," smál se. "Týmy budou nadupané, je super, že šampionát takto táhne. Diváci se mají na co těšit," komentoval Kaše tvořící se týmy s řadou hvězd, včetně kanadské loňské jedničky draftu NHL Connora Bedarda z Chicaga.

V sezoně 2022/23 mu zdraví dovolilo sehrát pouze jediný duel v NHL za Carolinu. Za Litvínov odehrál 61 duelů včetně play off a nasbíral 61 bodů za 24 tref a 37 asistencí. "Na pětadevadesát procent to bylo super, až nad očekávání. Drobná zranění jsou vždycky, s tím se dá hrát," uvedl Kaše, jenž přehnaně opatrný po své historii zranění není. "Hokejista nemůže jít do zápasu, že se něco může stát. Hokejista, který se bojí, by už neměl hrát hokej."

S Litvínovem mu skončila sezona 5. dubna po porážce v semifinále s Pardubicemi 0:4 na zápasy. "Věnoval jsem se přítelkyni a rodině. Potřeboval jsem pár věcí zařídit. Chodil jsem na led, abych z toho nevypadl, protože by to nebylo ideální," popsal svůj program po konci klubové sezony.

Jeho o rok mladší bratr David, s kterým si v této sezoně zahrál v Litvínově v jednom útoku, se v únoru představil na Švédských hrách v Karlstadu, kde vstřelil za tři zápasy dvě branky. V kádru před mistrovstvím světa ale není a sbírku 13 utkání v národním týmu nerozšíří. "Brácha jede ve středu na dovolenou, tak snad si to užije. Mrzí mě, že nebudeme mít start spolu, ale co není, může další roky být," dodal Kaše.

Program MS v hokeji 2024