Livesport sestava základních skupin MS: Nejvyšší známku má Tkachuk, v brance je Hlavaj

V ideální sestavě základních skupin hokejového šampionátu v Praze a Ostravě složené podle známek Livesportu chybí nejlepší střelec turnaje Dylan Cozens (23) i jakýkoliv jiný zástupce Kanady, vítěze skupiny A. Naopak ve výběru jsou dva útočníci týmu USA. Tím nejlépe hodnoceným je zatím Brady Tkachuk (24).

Nej sestava skupin. Livesport

Brankář

Samuel Hlavaj (Slovensko) 7,8

Při úterním šestibrankovém debaklu od Švédů ve slovenské brance stál Škorvánek, s Hlavajem by to možná dopadlo jinak. Bývalý plzeňský gólman, který míří do Minnesoty, má na turnaji nejvyšší procento úspěšnosti zákroků ze všech (93,94 %), jako jeden ze šesti mužů v masce udržel na šampionátu nulu (4:0 s Polskem).

Obránci

Erik Karlsson (Švédsko) 8,0

Tahoun dosavadního suveréna turnaje ze Švédska, které je jako jediné ze všech 16 účastníků dosud stoprocentní. S 10 příspěvky (5+5) je jeho bodově nejúspěšnějším hráčem, přičemž v přesilovkách se trefil jen dvakrát. Co je však možná ještě větším přínosem zadáka Pittsburghu – ještě ani jednou neseděl na trestné lavici.

Roman Josi (Švýcarsko) 7,9

Že je nejproduktivnějším obráncem turnaje, snad ani nikoho nemůže překvapit. Jeden z nejpilnějších sběratelů bodů mezi zadáky NHL předvádí to stejné i na světové scéně. Od modré čáry řídí švýcarské přesilovky, přihrál už na osm branek, víc asistencí na turnaji nikdo nemá. Kraluje i statistice času stráveném na ledě, v průměru odehraje 24:05 minuty na duel.

Útočníci

Matthew Boldy (USA) 8,4

Se šesti trefami a osmi asistencemi zatím vede bodování šampionátu. A pozor – 12 zápisů z toho je primárních (čili branka nebo finální asistence). Proti Kazachstánu stihl šest bodů za pouhých 13:18 minut na ledě! Turnaji kraluje i co se týče střel na branku (37). Společně s Hlavajem si udržuje nejvyšší výkonnost v průběhu celého turnaje (nejnižší známka 7,3).

Brady Tkachuk (USA) 8,6

Útočník Ottawy nasbíral své hodonocení i body hlavně proti outsiderům z Kazachstánu a Polska. V obou utkáních se zaskvěl čtyřmi body, za což pokaždé dostal maximální známku 10. V duelech s celky, které postoupily do čtvrtfinále, už to taková sláva nebyla. Slovákům a Němcům dal sice gól, se Švédy však vyšel naprázdno a měl hodně zápornou bilanci +/- (-3).

Kevin Fiala (Švýcarsko) 8,4

V Praze udivuje svou produktivitou, na jeden gól potřebuje jen dvě šance ze slotu. Vyrovná se nejlepším, i když hrál o dva zápasy méně (a to navíc proti slabým celkům Rakouska a Norska). I s takto omezeným prostorem nasbíral na šampionátu stejně gólů jako třeba opěvovaný Connor Bedard. A to ještě proti Británii ještě neproměnil trestné střílení.