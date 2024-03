Medaile pro hokejové MS jsou z křišťálového skla. Mají odrážet hokej a Česko, uvedla autorka

Hokejisté budou na květnovém mistrovství světa v Praze a Ostravě usilovat o medaile z křišťálového skla s kovovou obroučkou, z nichž každá váží 250 gramů. Jejich podobu odhalili v pondělí v metropoli na tiskové konferenci organizátoři šampionátu. Navazují tak na minulé MS v Česku před devíti lety, kdy byly medaile ve tvaru puku tvořeny kombinací galvanizovaného kovu a českého křišťálu.

I pro letošní turnaj má kruhový tvar evokovat kotouč, tělo medaile s vybroušenými ostrými řezy pak rozbruslený led. Obroučka je vysoustružena z nerezové oceli a odkazuje k mantinelům, jež hrací plochu ohraničují. Design stuhy byl navržen v typické české trikolóře – červené, modré a bílé barvě, která je však patrná jen při pohledu na kompletní sadu.

"Medaile symbolizují led – ledovou plochu jako dějiště zápasu. Sklo pro nás bylo jasnou volbou. Do medailí se měl podle zadání propsat hokej a také hostitelská země. Myslím, že české sklo je signifikantním materiálem pro naši zemi a má velké jméno. Sama jsem designérkou skla, takže bylo jasno. Chtěla jsem, aby design byl jednoduchý a minimalistický, aby se v něm objevilo tradiční řemeslo – prostě čistá krásná věc," uvedla autorka a designérka medailí Kateřina Handlová.

"Oslovili jsme výběrovým řízením několik dodavatelů, ale jsem moc rád za to, jak jsme se rozhodli a jak to dopadlo. Chtěli jsme využít jednoho unikátního českého materiálu, jímž je sklo – stejně jako tomu bylo v roce 2015. České sklářství patří k absolutním špičkám v oblasti. Letos jsou medaile zpracované jinak než tehdy, ale jsme moc rádi za výsledek, jaký je. Jsme spokojení. I podle toho konečného výsledku si myslím, že jsme se rozhodli správně," ocenil prezident pražského organizačního výboru MS Petr Bříza.

Vedle požadavků na design musely medaile odpovídat regulím Mezinárodní hokejové federace (IIHF). "Podle nich musí mít jednotlivé konkrétní prvky. Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby jedna z těch sad patřila po turnaji českým hokejistům, ale to už my neovlivníme," doplnil Bříza, který je zároveň prvním místopředsedou IIHF.

"Ledové" medaile ocenil v roli ambasadora i Jiří Šlégr, olympijský vítěz z Nagana, mistr světa a vítěz Stanleyova poháru. "Medaile se mi opravdu moc líbí, je to krásná práce. Věřím, že kluci budou mít obrovskou chuť některou z těch medailí urvat. Pro mě osobně to byl vždy nádherný pocit, ať byla ta medaile jakákoliv. Samozřejmě zlatá má svá specifika. Když se vrátím do roku 2004, kdy jsme hráli poprvé v O2 areně před vyprodaným publikem a medaili jsme nezískali, bylo mi to strašně líto. Věřím, že tentokrát se to podaří a uděláme si radost," přál si bývalý vynikající obránce.

Šampionát se odehraje od pátku 10. května do neděle 26. května, kdy se rozhodne o držitelích jednotlivých cenných kovů.