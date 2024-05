Semifinále v datech: Švédům na rozdíl od Čechů selhal gólman, Gustavsson udržel jen jednu střelu

Jeden z největších rozdílů mezi Švédskem a Českem v semifinále hokejového mistrovství světa? Gólmani. Filip Gustavsson (25) utkání vůbec nezvládl a krátce před jeho polovinou střídal. I když to na první pohled nevypadalo, že by za některou branku evidentně mohl, statistiky odhalují, že od začátku nebyl ve své kůži.

Gustavssona, jenž dosud na turnaji kapituloval jen sedmkrát v pěti utkáních (průměr 1,4) a vládl v tomto ohledu společně se Švýcarem Leonardem Genonim, mohla ovlivnit situace z úvodní třetiny. Po závaru před brankou se totiž těžce sbíral z ledu. Každopádně všechny puky se od něj i do té doby odrážely, nebyl schopen je udržet.

Poprvé se mu to povedlo až v čase 26:19. Naopak Lukáš Dostál často zastavoval hru tělem či lapačkou. Na ni mu Švédové často mířili, a i když s prvním pokusem pod ni uspěli, dál už ne. Český gólman jim k tomu nedával příliš šancí k dorážkám. U vlastního gólu Jakuba Krejčíka měl smůlu, když se puk odrazil od brusle, u střely Adriana Kempeho za stavu 2:2 při něm naopak stálo štěstí, když rána cinkla o jeho levou tyčku.

Srovnání zápasu, kdy chytali Gustavsson a Dostál. Livesport

Zajímavé je, že oba gólmani minimálně vyjížděli ze svého území, aby zastavovali a rozehrávali puky. Gustavsson se k tomu dostal jednou a jeho chyba změnila ráz utkání. Když se puk při rozehrávce jeho spoluhráčů odrazil od rozhodčího do brankoviště, strážce svatyně Tre kronor jej přihrál hokejkou přímo do jízdy Lukáši Sedlákovi a výsledkem byla třetí česká trefa.

Chvíli nato kolem švédského gólmana prosvištěl projektil Martina Nečase a slabou chvilku si vzápětí vybral při české kombinaci, kterou zakončil Dominik Kubalík střelou mezi nohy. Puk se mu totiž odrazil od rozkroku za čáru. Načež vystřídal. Jeho náhradník Samuel Ersson si nevedl lépe, měl ještě nižší procento úspěšnosti zákroků (66,67 %). Dostál končil na čísle 92,5 %. "Stříleli jsme příliš z dálky," posteskl si hvězdný švédský obránce Rasmus Dahlin.

Srovnání zápasu, kdy chytali Ersson a Dostál. Livesport

Jeho protějšek naopak podal s pomocí spoluhráčů spolehlivý výkon. "Útočníci skvěle zvládli držet modrou čáru, nenechali jejich hvězdné obránce střílet. Výborně blokovali. A co prošlo, pochytal Dosty. Naprosto úžasná týmová práce," pochvaloval si Radko Gudas. Češi zastavili celkem 21 ran Švédů, soupeř naopak jen sedm.

Dostál navíc mohl zazářit i jako střelec, když při soupeřově powerplay vyslal lob na opuštěnou klec. Puk přeletěl i střední pásmo, na poslední chvíli jej zastavila čepel Erika Karlssona. To by na takové úrovni byla zcela výjimečná situace. Tou je i sedm branek v semifinále šampionátu. Naposledy se to povedlo v roce 2003 v Helsinkách Kanadě, která rozstřílela Čechy osmi brankami…