MS v Česku má našlápnuto k rekordu. Na zápasy přišlo za devět dnů přes půl milionu lidí

Mistrovství světa v Praze a Ostravě navštívilo za devět hracích dnů už přes půl milionu fanoušků. Šampionát tak s velkou pravděpodobností překoná divácký rekord z roku 2015, kdy se hrálo v Česku dosud naposledy. Prezident pražského organizačního výboru Petr Bříza při setkání s novináři vyjádřil s dosavadním průběhem turnaje spokojenost.

Na divácky rekordním MS 2015 v Praze a Ostravě padla půlmilionová hranice až desátý hrací den. Na 46 zápasů tehdy zavítalo 516.338 lidí, v průměru 11.225. Celkem vidělo šampionát 741 690 fanoušků, což je v průměru 11 589 na utkání.

Letos je zatím odehráno 42 zápasů, které vidělo 513 618 diváků, dosavadní průměr 12 229 je tak o více než tisíc diváků vyšší než před devíti lety.

"Jsme šťastní, že zájem je obrovský. Přivítali jsme půlmiliontého fanouška, máme průměr přes 12 tisíc fanoušků, spousta zápasů je vyprodaných a máme spoustu velmi pozitivních reakcí od týmů. S pokorou říkáme, že jsme v polovině turnaje a jsme spokojení," prohlásil Bříza, který je zároveň prvním místopředsedou Mezinárodní hokejové federace (IIHF).

Pokud bude stejně velký zájem o zápasy až do konce šampionátu, není nereálné ani pokoření hranice 800 tisíc diváků.

"Pořád jsme v polovině trasy a může se stát cokoliv. Víme nějaký předpoklad prodejnosti. Zatím jsou vstupenky na ostravská čtvrtfinále, jsou vstupenky na obě semifinále. Jsou v prodeji i vstupenky na zápasy o bronz a na finále. Fanoušci čekají, kdo postoupí. Roli bude hrát, které čtyři týmy se dostanou do toho závěrečného víkendu a kolik vlastních fanoušků budou generovat. My si samozřejmě přejeme, abychom zvládli čtvrtfinále a český tým byl v boji o medaile, protože pak máme jistotu, že ta podpora bude obrovská," uvedl Bříza.

Připustil, že při systému hokejového MS s vyřazovací části play off je poměrně složité plánovat. "Takže ve čtvrtek, kdy je to síto čtvrtfinále, můžeme mít štěstí, že to budou třeba Německo a Švýcarsko, kdo půjde dál. Jsou to země v dojezdové vzdálenosti, takže lze čekat větší tisíce fanoušků, zatímco logistika pro fanoušky severských zemí je složitější."

"Doufáme, že ten mix bude natolik atraktivní, že finálový víkend bude skutečným vyvrcholením celého šampionátu. A snad bude co nejatraktivnější i pro domácí fanoušky. Zažili jsme i rok 2004, kdy skvělý šampionát v základní skupině skončil zklamáním ve čtvrtfinále, které bude teď nejtěžším zápasem i pro náš tým," doplnil Bříza.

Těší ho, že se podařilo nalákat diváky do arén i ve dnech, kdy nehráli v Praze Češi a v Ostravě tak trochu "domácí" Slováci.

"V obou městech jsme měli spolupráci s kluby, kluci a holky tam byli dresech. Máme spolupráci se školami, snažíme se zaplnit i pondělí a nečeské dny. Oslovili jsme všechny školy napříč Českem a jsme rádi, že fandové přijdou. Ti samozřejmě preferují svůj zápas a jelikož ho musí koupit v balíčku, tak se někdy stává, že vypustí ten odpolední zápas. Ale největší úspěch šampionátu je, že jsou plné haly na nečeské a neslovenské zápasy, že se fandové vrací do haly," pochvaloval si.

Stejně tak je rád za pozitivní reakce od fanoušků z různých koutů světa i od jednotlivých výprav. "Snažili jsme se, aby obě arény vypadaly stejně, byla v nich stejná zábava. A myslím, že to fandové kvitují a podařilo se od prvního momentu promíchat, že si užívají hokej a zároveň spoustu vizuální vjemů v aréně a atmosféru. Je to příjemné."

Velkému zájmu se těší také fanzóny. "V Praze jsme měli 160 tisíc fanoušků a v Ostravě 90 tisíc, ten zájem je velký. A když je český zápas, tak jsou fanzóny plné a je tam pár tisíc fanoušků, kteří to sledují. A jsme rádi, že zatím vše probíhá v přátelské atmosféře," řekl Bříza.

A jak dlouho bude Česko čekat na další domácí MS? "Vždy se pořadatelství přiděluje čtyři pět let před pořádání šampionátu. Nyní jsme už v roce 2027, kdy bude MS hostit Německo. Letošní kongres bude přidělovat šampionát pro rok 2028. Všichni víme, že slabší jsou olympijské roky a silné země nechtějí šampionát v době olympiády. Pak přichází na řadu třeba Slovensko. Na rok 2028 je aktuálně jediný kandidát - Francie. Kazachstán svou kandidaturu stáhl," uvedl Bříza.