Česko ve finále MS v hokeji: Pojďme tu pohádku dotáhnout do konce, burcuje střelec Kubalík

Loni se stal útočník Dominik Kubalík (28) nejlepším střelcem mistrovství světa v Rize a Tampere a dostal se i do All Star týmu, ale radost z individuálních úspěchů mu pokazilo vyřazení české hokejové reprezentace už ve čtvrtfinále s USA po porážce 0:3. Na domácím šampionátu v Praze se začal prosazovat až v průběhu turnaje a v sobotu se dvěma brankami podílel na postupu do finále po výhře nad Švédskem 7:3. Český kanonýr má jistou svou první medaili v reprezentační kariéře a večer proti Švýcarsku bude bojovat o to, aby byla zlatá.

"V takovém zápase jsem ještě nikdy nebyl. Doteď jsem semifinále nikdy nevyhrál, byl to poprvé. Užívám si to. Pojďme tu pohádku dotáhnout do konce," řekl novinářům Kubalík. Účastník pátého světového šampionátu a olympijských her v Pchjongčchangu v roce 2018 hrál dosud semifinále právě pod pěti kruhy proti Rusům (0:3) a na mistrovství světa v Bratislavě v roce 2019 s Kanadou (1:5).

Loni dal Kubalík sedm branek za prvních pět zápasů turnaje v Lotyšsku a Finsku, ale v poslední třech duelech vyšel naprázdno. V Praze čekal na první trefu do čtvrtého utkání a teď už jich má na kontě pět. "Já jsem to říkal i minulý rok, že ty góly jsou samozřejmě hezké, ale týmový úspěch je něco víc. To zůstává furt stejné. Když dá někdo gól a my jsme na střídačce, tak tam po sobě skáčeme úplně stejně, jako kdybychom dali gól my, takže ty pocity jsou úžasné," prohlásil Kubalík.

Pochvala od Nečase

Kubalík v duelu se Švédy v 8. minutě vyrovnal na 1:1 a v polovině utkání zvýšil na 5:2. Dovršil obrat poté, co Češi v první třetině dvakrát prohrávali. "Je asi jedno, co se stalo v té první třetině. Řekli jsme si, že budeme hrát dobře defenzivně. Bylo super, že jsme se vždycky dokázali rychle vrátit a dát gól. Pak jsme odskočili a za stavu 4:2 jsme se snažili hrát dobře, vyndavat to ven ze třetiny, že z toho budou brejky. A byly, takže skvělé," uvedl Kubalík, který právě jeden z protiútoků proměnil ve svou druhou trefu v utkání.

Vylepšil si bilanci na mistrovstvích světa na 45 bodů za 25 branek a 20 asistencí ze 42 zápasů. Od spoluhráče z útoku Martina Nečase, který ozdobil semifinále gólem a třemi asistencemi, se dočkal slov uznání. "Kubalda je trošku nepochopený poslední sezonu dvě, protože to není hráč do třetí čtvrté lajny. To je hráč do prvních dvou, a když vidíte, že když dostane k sobě hráče, kteří to umí trošku s pukem a umí si to dát, tak je top hráč," prohlásil Nečas.

Sestřih zápasu Švédsko – Česko. Livesport CZ + SK

Pochvala od opory Caroliny Kubalíka potěšila. "Neslyšel jsem to, ale poslouchá se to hezky. Když si to myslí, tak to asi bude pravda," smál se Kubalík. "Ale ne, je to samozřejmě něco jiného hrát s takovými hráči, jako je Neči. Je to lehčí. Úloha je potom úplně jiná než ve třetí a čtvrté lajně. Já si to užívám a jsem rád, že to tam padá," podotkl Kubalík, který má za sebou bodově nejhorší sezonu ze svých pěti v NHL. V 74 duelech za Ottawu si připsal jen 15 bodů za 11 branek a čtyři přihrávky.

Ocenil také spoluhráče z útoku Nečase i Davida Kämpfa. "Nečiho rychlost platí na každého. Já se snažím mu to nekazit a vždycky se někde ukázat, když má puk. Vychází to. Je to fakt skvělý hráč. Je hrozně jednoduché s ním a Kämpfíkem hrát a přizpůsobit se," řekl Kubalík.

Konflikt s Raymondem

Na konci duelu se Švédskem se dostal do konfliktu s bývalým spoluhráčem z Detroitu Lucasem Raymondem. "On je takový malý medvídek. Já nejsem žádný bitkař. Jen jsem mu říkal, že to byla zbytečná frustrace. Samozřejmě to chápu, jsou to emoce. Minuta a něco do konce..., ani to nestojí za řeč," prohlásil Kubalík.

"Jsme velcí kamarádi. V zápase samozřejmě člověk nemá moc kamarádů na druhé straně, ale kdybychom se teď potkali, tak se zasmějeme. A té frustraci bohužel rozumím, také jsem na té straně byl několikrát. Není to příjemné, člověk chce udělat všechno pro to, ale nejde to. Kolikrát už je výsledek nějakým způsobem rozhodnutý. V člověku to pak rupne, ať chce, nebo nechce. Já tomu rozumím, ale jsem rád, že jsem byl na druhé straně a mohl jsem být v klidu," řekl.

Preview zápasu Švýcarsko – Česko. Livesport CZ + SK

A z trestné lavice si pak na konci užíval euforii ve vyprodané hale. "Když jsem se na konci nechal vyloučit, měl jsem hodně času koukat se kolem. Užíval jsem si atmosféru. Bylo to úžasné. Myslím si, že to využíváme dobře. Kolikrát to týmy spíš vyblázní, ale my to dokážeme využít v to, že nás to tlačí dopředu a děláme dobré věci. Držíme systém a hrajeme jeden za druhého. Myslím, že je to vidět," uvedl Kubalík.

Češi hráli semifinále už od 14:20, zatímco Švýcaři nastoupili až o čtyři hodiny později a Kanadu zdolali až po nájezdech. Domácí tým měl proto mnohem více času na regeneraci. "Doufám, že to bude výhoda. Dobře zregenerujeme, dáme dobré jídlo a odpočineme. Každá chvilka je fajn. Ale jsme nažhavení a v takové euforii, že tady už ani únava neexistuje," dodal Kubalík.