Česko ve finále MS v hokeji: Pastrňák se podřídil týmu, narozeniny oslavil výhrou

Útočník české hokejové reprezentace David Pastrňák si postup do finále mistrovství světa užíval jako dárek k dnešním 28. narozeninám. Lepší oslavu si kanonýr Bostonu nemohl přát. Výhru v semifinále nad Švédskem 7:3 sledovala poprvé i švédská část rodiny obávaného kanonýra. Jeho samotného nijak netrápí, že se ani ve třetím startu na turnaji gólově neprosadil.

"Jsou to narozeniny, které si budu pamatovat. Moc je neslavím. Krásný den, moct to tady prožívat s celou republikou a být toho součástí. Přijel jsem do neskutečného týmu. Jsem rád, že jsme nad Švédy vyhráli, tohle si dneska užiju a od zítřka už se budou soustředit na finále," řekl novinářům Pastrňák.

Fandila mu i partnerka Rebecca Rohlssonová s téměř roční dcerou Freyou Ivy. "Bylo to krásné. Máma to zařídila, něco tam řvali. Zároveň přijela dcerka s mojí snoubenkou. Viděl jsem, že měli havířovský dres na sobě, to je dobrý první krůček. Příště už třeba český. Doufejme, že zítra. Bylo to hodně speciální, těším se na malou, přeci je už jsem byl pár dní bez ní. Těším se, až ji uvidím. Celkově jsem si to užil, poslední pár minut se to hodně tahalo a jsem rád, že jsme to zvládli," prohlásil.

Sestřih zápasu Švédsko – Česko. Livesport CZ + SK

Švédská část rodiny z partnerčiny strany to podle něj měla jednoduché. "Oni nemůžou prohrát. Buď budou rádi, že jsme vyhráli, nebo budou stejně rádi. Proti Švédům můžu prohrát jen já. Velký dík klukům za výhru. Jsem rád, máme naše česká rodina proti nim dobré skóre a vedeme 1:0," smál se Pastrňák.

Na konci zápasu si vychutnával euforii v hledišti. "Sledoval jsem tribuny hodně. Už dlouho do konce to bylo 7:3, samozřejmě ale v hokeji nikdy nevíš. Ale chápete, že by se musel stát opravdu velký zázrak. Posledních pět minut jsem si to hodně užíval," prohlásil Pastrňák.

Rozhodla podle něj druhá třetina. "Tam jsme dali spoustu gólů a vedli jsme 5:2. Sice snížili v přesilovce, ale my šli o přestávce do kabiny a tam jsme si řekli, že kdybychom před zápasem vedli 5:3, brali bychom to všemi deseti. Krásně jsme se uklidnili a do třetí třetiny jsme šli s tím, že to prostě uhrajeme a budeme hrát naši hru," uvedl Pastrňák.

"Ale teda nevím, co musíme udělat, abychom dostali přesilovku. Za čtvrtfinále i semifinále ty týmy měly sedm přesilovek proti našim dvěma. Čtvrtfinále bylo jedna ku třem a semifinále jedna ku čtyřem. Klobouk dolů před klukama, co brání na oslabení. Zvládli je náramně, i když jsme dostali jeden gól," prohlásil Pastrňák.

Na rozdíl od čtvrtfinálového duelu s USA (1:0) se rozjel se Švédy brankostroj. "Když to bylo po prvních deseti minutách 2:2, tak jsme to mohli zjistit. Takové zápasy někdy jsou. Jsem rád, že jsme jako tým dali sedm gólů. Vyhrát čtvrtfinále, když má gólman nulu, je jednoduché. Pak je o něco jednodušší vyhrát, když dáš sedm gólů v semifinále. Jsem rád, že to takhle vyšlo," konstatoval Pastrňák.

Vnímá podporu fanoušků v celé republice. "Samozřejmě to všichni chceme urvat pro ty fanoušky. Co tady ty dva týdny předvádí, je neskutečné. Ale na druhou stranu mě to moc nepřekvapuje, protože lidi tu hokejem žijou a je to nádherné. Jsem rád, že jsme to ubojovali, ale ještě nás čeká jeden důležitý zápas," podotkl Pastrňák.

Nijak ho nemrzí, že ještě na turnaji neskóroval, dokonce ani nebodoval. "Musím říct, že mi je to celkem jedno. Vůbec jsme moje góly nepotřebovali a doufejme, že ani nebudeme potřebovat. Protože střelecká forma není k nalezení, ale fakt mi to je jedno. Podřídil jsem se systému, pomáhám každé střídání týmu, jak to jde. I jak jsme postavení v lajně, Palič (Ondřej Palát) je strašně šikovný a dává mi to. Ale vůbec nad tím nepřemýšlím. Gól by byl hezký, ale aby mě to žralo, když vyhrajeme... Kdybychom prohráli, tak je to samozřejmě jiná věc," uvedl Pastrňák.

Švédové byli v závěru frustrovaní, což chápal. "Byl jsem předloni v Tampere (při porážce v semifinále 1:6) s Kanadou. Bylo to rozhodnuté dopředu. Není to jednoduché. Nějak bych se tím nezaobíral. Byli frustrovaní, prohráli. To je sport, všichni jsme na té straně byli," dodal Pastrňák, s nímž dnes slaví 28. narozeniny také gólmanská trojka Karel Vejmelka.