Pusa do publika a gratulace od Jágra. Žádný gól mě ještě na kolena nedostal, smál se Pastrňák

Na tenhle moment čekal od té doby, co po vyřazení z play off s Bostonem přijel do Prahy na mistrovství světa. Gól. Za poslední dvě sezony za mořem jich nasázel 117, trefuje se prakticky na požádání. Jenže na hokejovém svátku ve své vlasti, kde chtěl potěšit lidi nejvíc, se David Pastrňák (27) ne a ne trefit. Vystřelil 15krát, bez efektu. Až ta další rána se ujala. A rovnou rozhodla finále šampionátu.

Když puk napálil k tyčce švýcarské branky, vyletěly v Česku miliony rukou nahoru. Pastrňák se v euforii sklouzl po kolenou, pak poslal polibek kamsi na tribunu. Jaromír Jágr se uznale v čestné lóži pousmál, po zápase střelce objal, když mu předával cenu pro nejlepšího hráče utkání. Fanoušci v tu chvíli skandovali: "Pasta, Pasta!". A hlavní aktér večera si tu chvíli užíval. "Jsem natěšený na oslavy!" halekal.

Statistiky utkání. Enetpulse

Co se vám honí hlavou?

"Jsem moc pyšný, šťastný, že jsme to zvládli. Přišel jsem sem do neskutečné party, kluci nám to se Zachičem (Pavlem Zachou) udělali strašně jednoduché, abychom zapadli do týmu. Dlouho jsme na zlatou medaili čekali, nemohlo to přijít v lepší čas než na mistrovství u nás doma. Jak pro nás, tak pro fanoušky v hledišti, kteří tu vytvářeli neskutečnou atmosféru."

Šlo si vůbec gól schovat na lepší chvíli?

"Byl to vyrovnaný zápas, samozřejmě jsme si přáli trošku klidnější průběh, ale takové je finále. Nakonec rozhodl signál z buly. A emoce? Viděli jste je na mé oslavě gólu. Myslel jsem si, že se po gólu nikdy na kolena nedostanu. Ale ta radost byla tak velká, že ani nevím, že to ve mně je!"

Zaznamenal jste slova Jaromíra Jágra, který před zápasem uvedl, že si myslí, že finále rozhodnete právě vy?

"Zahlédl jsem to, ale moc jsem tomu nevěřil." (směje se)

Sestřih zápasu. Livesport CZ + SK

Komu jste po gólu mával na tribunu?

"Celé rodině. Jsem tak šťastný, že jsem mě mohli vidět na vlastní oči, ještě k tomu doma. Ovšem nevěděl jsem, kde sedí, jen jsem to tipnul. Ani tam podle mě neseděli. Našel jsem je až na konci zápasu." (směje se)

Jaký je pocit rozhodnout finále?

"I čtvrtfinále jsme vyhráli na jeden gól. Měli jsme tu neskutečný tým, neskutečnou partu, co kluci dali dohromady. Přišel jsem v průběhu turnaje, byl to pro mě nový systém, trenér, kterého jsem neznal. Trošku mi trvalo, než jsem si na všechno zvykl. Věřil jsem tomu systému jako všichni, podřídil jsem se mu, nad góly jsem vůbec nepřemýšlel…"

V jakém zdravotním stavu jste se vůbec vrátil z play off NHL?

"Mám problémy s kyčlí, uvidíme, jak to dopadne. Před mistrovstvím mi bylo řečeno, že budu muset jít určitě na operaci, ovšem co tady se mnou předvedl pan Kolář (fyzioterapeut)... Takhle dobře jsem se necítil osm měsíců, patří mu velký dík! Nevím, co má za magické ruce… A operace? Pan Kolář říká, že už nehrozí, takže mu budu věřit." (směje se)

Před sezonou jste vyhlásil, že chcete Stanley Cup nebo zlato z mistrovství světa…

"A jsem rád, že se vyšlo jedno z toho. Teď si to pořádně užiju a oslavím to."