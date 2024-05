Česko ve finále MS v hokeji: Švédům vyhořeli brankáři, ale rozhodla obrana a bruslení, říká Vůjtek

Český hokejový tým si po 14 letech zahraje finále mistrovství světa, jeho fanoušky o to víc těší, že se pokusí získat zlato v domácím prostředí. Semifinálovou bitvu, ve které svěřenci Radima Rulíka přehráli Švédsko vysoko 7:3, zhodnotil pro Livesport Zprávy bývalý trenér české reprezentace Vladimír Vůjtek (77).

Česko je ve finále, ač před turnajem byly pochybnosti. Je pro vás postup do boje o zlato překvapením?

"Já jsem neříkal, že nemáme skvělý tým. Tu stabilní kostru doplnili možná tři nejlepší hráči z NHL a je to znát. Ten tým je strašně silný. Obránci jsou všichni zkušení, kromě Špačka, ale to je mladý talent. A věřím, že i z toho bude velký hráč. A až na výjimky si skoro všichni ostatní už NHL zkusili a pokud ne, tak už mají několik šampionátů za sebou a hrají v nejlepších klubech a o ligové tituly."

Co rozhodlo zápas se Švédskem? Vítězství o čtyři góly vypadá výrazně.

"Musím říct, že je to z velké části zásluhou vynikající obrany. A z té pevné obrany to začíná. Bylo to zodpovědnosti všech hráčů, to jak se perfektně vraceli. Pokud se Švédové dostali do třetiny, tak byli pořád v soubojích. A nám pomohlo, že naopak oni v obraně udělali strašně moc chyb, a to včetně brankáře. Na to, jak je ten švédský tým zkušený, tak tam bylo tolik školáckých chyb, které naši dokázali využít. Bylo to vidět na spoustě přečíslení a brejků."

Sestřih utkání Švédsko – Česko. Livesport

Bruslařsky Češi také vypadali lépe…

"Ano, určitě. Minimálně jsme se Švédům vyrovnali, ale řekl bych, že jsme spíš byli bruslařsky lepší. Švédové neměli prostor, když byli u nás ve třetině."

Došly Švédům síly?

"Ne, ne, ne, síly jim v žádném případě nedošly. Měli ze svého pohledu lepší skupinu, čtvrtfinále hráli stejně jako my dva dny zpátky. Oni byli od počátku nemastní, neslaní, zakřiknutí, možná špatně nastavení a v podstatě nevěděli, co na nás hrát."

Statistiky utkání. Enetpulse

Mohla být faktorem ta vyprodaná aréna, kde hráli proti všem a naopak Čechům to dodávalo energii?

"Vypadalo to tak. Jsou zkušení, neměli by tomu podlehnout, ale stalo se. A i když nějaký čas vedli, tak nebyli vůbec sebevědomí. I přesilovku dobře zahráli jen jednou, ta se jim povedla, ale ostatní věci hráli špatně, nebo to Češi perfektně odbránili."

Nejlepšího brankáře šampionátu jsme donutili střídat...

"Bylo trochu štěstí, že Filip Gustavsson prostě vyhořel. Dva góly šly na jeho vrub a pak selhal i náhradník. Ale ona nefungovala ani obrana před nimi, při prvním gólu nikdo neodclonil Kubalíkovu dorážku. Při druhém nestačil položit beton, což dneska často rozhoduje. Na to, jakou má kvalitu a byl doposud suverénní, tak to dnes nebyl jeho den. Švédští brankáři nám prostě trochu pomohli."

A Lukáš Dostál? Opět byl pod sprchou střel.

"Dostál měl sice přes třicet zásahů, ale většinou nebyly úplně těžké, často to byly střely z větší vzdálenosti. Ano, měli jsme dvakrát trošku štěstí, byly tam dvě tyčky, ale to k hokeji patří. Když se podíváte na celý zápas, tak kromě možná prvních deseti minut byl český tým jasně lepší."

Zatím vypadá to, že David Pastrňák je ve stínu, stále s bilancí 0+0 ve třech utkáních. Myslíte, že jeho chvíle může přijít v posledním zápase?

"Asi je tam více faktorů. Těžko říct, jestli nehraje s nějakým zraněním. A určitě je na něm vidět větší únava ze sezony, také se zapojil až na poslední chvíli. Pořád ale soupeř neví, co od něj může čekat, on je hrozbou stále, je schopný vystřelit nebo dát gól z ničeho."