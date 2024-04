Rulík přivezl z inspekce v zámoří dobré zprávy. Otazník je jen u Hertla, prozradil

S dobrými zprávami se vrátil z inspekční cesty do zámoří kouč národního týmu Radim Rulík. Od všech oslovených hráčů slyšel ujištění, že touží reprezentovat, když jim to okolnosti dovolí. Na startu přípravného kempu v Říčanech u Prahy zmínil určitou nejistotu pouze v případě útočníka Tomáše Hertla, který se bude teprve vracet na led po operaci kolena a čeká ho nová kapitola kariéry v NHL po výměně ze San Jose do Vegas.

Zatímco Rulík se vrátil po dvou týdnech z inspekce v neděli, generální manažer reprezentace Petr Nedvěd ještě za mořem zůstal a měl by se vracet až v první polovině příštího týdne, kdy už se v Karlových naplno rozběhne příprava národního mužstva na domácí květnové MS.

"Pořád platí, že kluci chtějí a mají zájem reprezentovat. Trošku takovým otazníkem je jen Tomáš Hertl, s nímž mluvil Petr Nedvěd, který byl na východě, zatímco já na západě. Mám tedy zprostředkované informace o tom, že Tomáš teď v první řadě myslí na to, aby se dal zdravotně dohromady," uvedl Rulík.

Obhájci Stanley Cupu Golden Knights získali elitního českého centra v době rekonvalescence po operaci kolena ze San Jose. V novém působišti dosud nehrál.

"Dnes jsem slyšel, že už trénuje v rozlišovacím dresu a chystá se do toho vstoupit ještě před koncem základní části. Když zdraví dovolí, určitě ho budou chtít vyzkoušet a dát mu prostor, ale samozřejmě v této chvíli nemá úplně hlavu na to, co bude později. Uvidí také, jak to koleno bude reagovat v zátěži," řekl Rulík.

Nastínil také částečně představy trenérského štábu o možném složení brankářského tria pro šampionát v Praze a Ostravě. "Ještě uvidíme, ale máme variantu, že by dva brankáři byli z NHL a jeden z Evropy, nelze však vyloučit ani trojici z NHL. Uvidíme, jsou to zatím jen možnosti, jak by to mohlo být."

Nejbližší program národního týmu. Livesport

Počítá s tím, že by se hráči, jejichž kluby nepostoupí do bitev o Stanley Cup, představili začátkem května na Českých hrách v Brně. "Kluci, kterým skončí sezona 20. dubna a nepostoupí do play off, budou k dispozici už na České hry. A čekání na ty další? Podle praxe z minulosti předpokládám, že kolem 5. května by mohlo v NHL končit první kolo play off. Domluvíme se s trenéry, jak to v týmu bude vypadat a podobně."

"Jsou tu také kluci na farmách, kde je každý případ jiný, ale většinou ti, o které máme zájem, půjdou do play off. A tam je to pak stejné jako v NHL. Farmy je nepouští, když je čeká play off. Mají své ambice, platí je a tím je vše dané. Takže opravdu teprve uvidíme, jak se to všechno vyvine dál," dodal Rulík.