Reprezentace zahájila přípravu na domácí MS, Rulík nakonec neukázal na Bambulu

Česká hokejová reprezentace zahájila úvodním kempem v Říčanech přípravu na domácí mistrovství světa, které se odehraje v květnu v Praze a Ostravě. Oproti původním záměrům hlavního kouče Radima Rulíka (58) chyběl olomoucký útočník Jan Bambula (23). Na ledě tak bylo 13 hráčů.

Na startu šestitýdenní závěrečné přípravy na vrchol mezinárodní sezony byli brankáři Dominik Frodl, Lukáš Klimeš, Daniel Král, obránci Filip Pyrochta, Jakub Sirota, Petr Zámorský, Andrej Šustr, Libor Zábranský mladší a útočníci Ondřej Beránek, Jiří Černoch, Jakub Rychlovský, Roman Červenka a Michael Špaček.

Osmatřicetiletý kapitán z posledních dvou mistrovství světa i olympijských her v Pekingu Červenka možnost jít s týmem na led uvítal. Se švýcarským Rapperswilem hrál naposledy před měsícem a zůstal za branami vyřazovacích bojů.

"Sezona vyšla, jak vyšla, je to tak, jak to je. Ta pauza byla teď delší a já jsem za tenhle kemp rád, protože je třeba trénovat a být na ledě. Už dříve jsem to zažil, že ta příprava byla delší. Nevím, zda přesně šest týdnů, ale bylo to podobné. Já nad tím ale nepřemýšlím. Já se budu hlavně snažit co nejlépe připravit," uvedl Červenka.

Zatímco další útočník Jakub Flek se připojí v souladu s původními plány až později, Bambula se nakonec po domluvě s Rulíkem na kempu nepředstaví. "Volal jsem mu včera, kdy jsem měl také poslední telefonáty s hráči, kteří vypadli 30. března, což byli bratři Kovařčíkové a ve Švýcarsku Matěj Stránský. Když jsem dostal odpověď, že mají obrovskou chuť, chtějí a jsou zdraví, což bylo nejdůležitější po tom play off, tak se místo pro Honzu trošku zavřelo," řekl Rulík.

Program české reprezentace. Livesport

"Na rovinu jsem Honzovi zavolal a řekl mu, že jsem tuhle situaci nepředpokládal. Stejně tak jsem netušil, že hned vypadne Färjestad, kde máme Davida Tomáška. Tohle všechno to ovlivnilo. Takže jsem mu řekl, že by se do zápasů nedostal, domluvili jsme se tedy, že nemá cenu, aby do těch tréninků vstupoval. Omluvil jsem se mu a vše jsem mu vysvětlil, což věřím, že i pochopil," doplnil Rulík.