Dostál v přípravě odchytal víc, Mrázek ale bude jednička, tuší hokejový expert Málek

Brankářská sestava pro hokejové mistrovství světa vypadá v českém národním týmu velmi silně. Tvoří ji trojice gólmanů z NHL a každý z nich odchytal v sezoně pořádnou porci zápasů. Kdo by mohl být jedničkou a jak by si muži s maskou měli rozdělit zápasovou porci, rozebral pro Livesport Zprávy bývalý brankář Roman Málek (46).

V přípravném turnaji Euro Hockey Tour v Brně chytal dva zápasy Lukáš Dostál a jeden Petr Mrázek. Na třetího ze sestavy Karla Vejmelku prostor nezbyl. "Vidím to tak, že Mrázek začne turnaj jako jednička," říká Roman Málek, hokejový expert O2 TV.

Podle čeho soudíte? Vždyť v příprava naznačuje něco jiného.

"To je pravda. To, že chytal Dostál v Brně dva zápasy, by mělo signalizovat, že začne jako jednička. Ale já to vidím obráceně. Můj pohled je takový, že Petr Mrázek měl skvělou sezonu, z NHL na tom byl líp jen David Rittich. Samozřejmě, Lukáš Dostál – klobouk dolů před ním, co v sezoně zvládl. On je ročník 2000, je mu 23 let, a odchytal přes 40 zápasů, a to je parádní číslo a vždycky známka kvality. Ale Mrázek má v sobě něco extra a beru ho jako jedničku."

Zmínil jste Ritticha, tomu už také skončila sezona. Byl byl platný v téhle sestavě brankářů?

"Určitě bych o něm uvažoval... Ale to je na trenérech."

Čeští brankáři v NHL v sezoně 2023-24 Livesport

Vypadá to, že Vejmelka zůstane jen na tribuně. Neměla by tato role patřit spíš nějakému mladému brankáři, se kterým se počítá do budoucna?

"Na tenhle problém se dívám stejně jako trenéři. Je to mistrovství světa, které se koná v domácím prostředí, bude obrovsky sledované, a nelze brát do nominace někoho, kdo by se měl rozkoukávat a nasávat atmosféru. Prostě tým potřebuje to nejlepší, co je k dispozici. Nikdy nevíte, co se může stát. A pokud Vejmelka přislíbil účast a asi věděl, jakou roli dostane a souhlasil s ní, tak je dobře, že budeme mít v záloze dalšího muže z NHL."

Všichni tři brankáři, které Češi mají, chytali sezonu na menším hřišti. Může to někomu dělat problémy?

"Gólmani jsou zvyklí na jiné rozměry, hřiště jim přijde veliké. Takže přechod na evropská hřiště má samozřejmě určitá úskalí. Ale dá se na to zvyknout. Největší rozdíl je ten, že hráči mají na zakončení daleko více času. Jen trénink vás na to nepřipraví, je potřeba mít i zápasovou praxi. Na druhou stranu, všichni tři chytali v Evropě, i když Mrázek asi jen v mládeži. Ale Dostál byl ještě nedávno v Česku a ve Finsku."

Jak velkou roli v rozhodování bude mít Ondřej Pavelec coby trenér brankářů?

"Trenéři si koukají na hráče, na systém, trenér gólmanů vidí brankáře a měl by je vybírat. Samozřejmě ale poslední slovo má hlavní trenér. Poradní hlas tam být musí. Jak Ondru Pavelce znám, tak vím, že spolu komunikují a že na něj Radim Rulík dá."

Plán týmu na MS. Livesport

Jak vidíte rozložení sil? Kolik toho který brankář odchytá?

"V základní skupině je sedm zápasů a záleží na trenérech, jakou mají vizi. Určitě by ale nebylo šťastné, nechat vše chytat jednoho brankáře a pak ho ještě držet v play off. Předpokládám, že první čtyři zápasy se rozdělí, ale poslední dva zápasy základní skupiny by měl chytat ten, se kterým se počítá jako s jedničkou pro čtvrtfinále a play off."