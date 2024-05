Zápas s Kanadou v Praze na MS? Víc být nemůže, říká Šmíd. Třetina 0:5 se v zámoří řešila

Za český národní tým si zahrál na třech mistrovstvích světa i jedné olympiádě, aktuální světový šampionát však sleduje ze svého druhého domova v Edmontonu. Ladislav Šmíd (38) však i na dálku cítí, že hokejový svátek, který hostí Praha a Ostrava, má neuvěřitelnou atmosféru. Pro Livesport Zprávy okomentoval, jak je turnaj vnímaný v Kanadě a co čeká od úterního souboje českého národního týmu s výběrem kolébky hokeje.

"Po dlouhé době jsem vlastně takový smutný, že už nehraju hokej. Když vidím ty diváky, ty lidi na sociálních sítích, jak ten šampionát žerou, na rovinu říkám, že bych si na tomhle mistrovství světa v Praze strašně rád zahrál," říká ještě nedávno hráč libereckých Bílých Tygrů a muž, který v zámořské NHL odehrál osm sezon v dresu Edmontonu a tři v Calgary.

Povězte, jak je aktuální mistrovství světa vnímané v Kanadě?

"Tím, že jsem v Edmontonu, byl zde logicky naprostou prioritou souboj Edmonton – Vancouver. To bylo prostě šílenství, hokejové náboženství. Samozřejmě v televizi je možné koukat i na zápasy Kanady na MS, časy jsou většinou kolem oběda nebo ráno a na kanálu TSN je pražský turnaj denně. Ale nevím, kolik lidí se na to dívá. Když mám čas, podívám se na to. Ale jak už jsem řekl, boj o Stanley Cup je víc."

Tým ze země javorového listu si vybral v Praze slabší chvilku, poslední třetinu zápasu s podceňovaným Rakouskem prohrál 0:5. Bylo to téma?

"Nikomu se tady nelíbí, když Kanada prohraje s Rakouskem třetinu 0:5, věnovali se tomu i na TSN. Ale zase, i když se jim to stalo, dokázali nakonec vyhrát – to je prostě Kanada. Mně ten jejich kolaps úplně nepřekvapuje, ono nějakou dobu trvá, než se srovnají s velkým hřištěm a většinou nebývají tak dominantní ve skupinové fázi. Ale samozřejmě 0:5 je dost…"

Kanada obhajuje zlato, jak se vám její výběr letos zamlouvá?

"Loňský tým možná vypadal pro Evropany trochu jako bezejmenný, ale v Kanadě měl velký kredit a získal zlato. Tenhle rok je znovu na MS velice slušný tým, velice dobře poskládaný. Kromě mladších hráčů jsou tam i někteří starší veteráni. Trošku pomalu se jako tradičně rozjíždějí, ovšem všichni soupeři z nich mají respekt. Je to Kanada, je cítit ten její týmový duch. Na velkém hřišti sice nemůžou hrát úplně fyzicky, jak bývá zvykem v NHL, ovšem kvalita hráčů je obrovská."

Sestřih utkání Švýcarsko – Kanada Livesport CZ + SK

Evropský a hlavně český fanoušek by rád viděl i další hvězdy. Nechybí vám v týmu třeba Sidney Crosby?

"Myslím, že Kanada teď trochu zkouší nějaké mladší tváře. Pro Česko je tento turnaj největší akcí za poslední léta, Kanada ale daleko víc řeší olympiádu. To je pro ni nejvíc. A bude se hrát také turnaj čtyř zemí, který nahrazuje Světový pohár, a na ten se taky všichni těší. Takže Crosby by asi byl super, nicméně na druhé straně – proč by tam měl být? Pokud nebyl stoprocentně zdravý, nebo neměl po té špatné sezoně úplně chuť, nedivím se mu. A také myslím, že Kanada takového hráče zkoušet nemusí."

Kanada má zatím na soupisce 24 jmen, jedno místo je ještě volné. Čeká se ještě na nějakou hvězdu? Byla tématem třeba případná účast Connora McDavida?

"Mít McDavida zase na mistrovství světa, to by bylo super pro hokej. Dřív jezdil, když to šlo. Ale všechno padlo tím, že Edmonton postoupil a bude hrát proti Dallasu. Ale i kdyby se tak nestalo, nevím, jestli by měl chuť po téhle sezoně ještě na mistrovství světa. Hodně se potýkal se zraněními, hraje také obrovskou porci minut. Kdo ví, jestli by chtěl riskovat. Pro něj by bylo lepší dát si delší léto a připravit se na další rok."

Co český tým? Pouštíte si jeho zápasy?

"Samozřejmě, snažím se je sledovat, co nejvíc můžu. A kluci zatím hrají výborně. Tým šlape, je vidět energie. Ale za to mohou i diváci. V takovém prostředí prostě nejde nehrát naplno. Fanoušci tým ženou a i ve zdejší televizi na TSN zmiňovali, že takovou kulisu snad někteří z těch reportérů nebo dalších lidí, co pracují pro televizi, ještě nezažili. Je to neskutečné a klukům to dává energii do žil. Je super, že nevidíte hráče, který by něco vypustil. To je obrovská síla, kluci pak hrají jako tým a dá se porazit jakýkoliv soupeř."

Preview zápasu Kanada – Česko. Livesport CZ + SK

Když byste měl vystihnout silné a slabší české stránky, co vás napadne?

"Roman Červenka na ledě vypadá, já nevím – jak před 10 lety. Ne, že bych chtěl vytahovat jednoho hráče, ale on je lídr, a když takhle hraje kapitán , je to skvělé pro celý tým. Trošku slabina byla vidět v zápasech proti silnějším, kde jsme zatím nebyli schopni dát moc gólů. Je fajn, že moc gólů nedostáváme, ale produktivitu bychom měli zlepšit. Šance máme, jen je zatím nejsme schopni příliš proměňovat. Síla českého týmu je i v brance. Myslím, že máme kvalitní gólmany."

Teď celé hokejové Česko čeká na premiéru posil z NHL. Jak jejich přílet ovlivní sílu národního týmu?

"Je to další velká pomoc. Kluci jsou schopni být rozdílovými hráči. Myslím, že zapadnou, žádný problém nebude. I hráči, kteří jsou v Praze, se na takové borce museli těšit. Sice tím pro některé kluky turnaj skončí, ale myslím, že jsou všichni týmoví a že to vezmou."

Může fungovat i útok Pastrňák – Zacha – Nečas?

"Myslím, že spolu hrát můžou, zvlášť v přesilovce je to asi jasná věc. Ale nevím, jestli bych je jinak dával všechny do jedné lajny, to je zbytečné. Pastrňáka ze Zachou bych nechal spolu a Nečase bych dal s někým jiným, aby byla síla rozprostřena po celém týmu."

Poslední zápas ve skupině hrají Češi s Kanadou. Půjde o první místo, nasazení do play off, ale také se mohou šetřit síly. Jaký ten zápas podle vás bude?

"Je to zápas v Čechách, v Praze, proti Kanadě. Nevím, co by mělo být víc. Bude to hokejový svátek, i když je to jen zápas ve skupině. Každý bude chtít skončit na nejlepší pozici, takže se k tomu podle toho přistoupí. Nemyslím, že by se nějak kalkulovalo, nebo by se někdo šetřil. Bude se hrát naostro, Čechy požene aréna, budeme chtít vyhrát. A doufám a zaklepu to – snad se nikdo před play off nezraní."