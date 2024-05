Švédsko je favoritem, ale Češi mají výhodu domácího ledu a fanoušků, říká olympijský vítěz Jönsson

V NHL strávil deset sezon a dva roky byl dokonce kapitánem New York Islanders, je také mistrem světa a dvojnásobným olympijským vítězem. Bývalý švédský obránce Kenny Jönsson (49) byl jednou z legend, která přijala pozvání na páteční setkání se svými českými protějšky na švédském velvyslanectví v Praze, které se odehrálo krátce před vzájemným soubojem na mistrovství světa. "Švédsko vyhraje 4:2," tipuje.

Na mezinárodní scéně jste odehrál dost přes sto utkání, jaká je vaše nejvýraznější vzpomínka spojená s Českem?

"Musím trochu zapátrat v paměti... Nejspíš stříbro z juniorského mistrovství světa v roce 1993 v Ostravě, škoda jen, že jsme prohráli ve finále s Kanadou. Vzpomínka je to ale i po letech moc hezká."

V NHL máte za sebou 686 utkání v dresu Toronta a Islanders, během kterých jste se potkal s mnoha českými hokejisty. Na které vzpomínáte nejvíc?

"Česko mělo mnoho velmi dobrých hráčů, ale vybral bych dva. Na ledě jsem často nastupoval proti Jaromíru Jágrovi, to je pro mě určitě nejlepší český hokejista vůbec. S Robertem Reichelem jsem se denně potkával během několika sezon v New Yorku a hrál jsem s ním moc rád."

Setkání hokejových legend na velvyslanectví Švédska. Livesport

Jak se vám zatím dosavadní turnaj, který brzy čeká divácký rekord, líbí?

"Líbí se mi moc, zatím jsem ho sledoval z domova v televizi, ale i tak jde poznat, jak skvělá atmosféra na hokeji v Česku je. Každou chvíli bylo vyprodáno, takže klobouk dolů před Čechy, že to takhle zvládli."

V sobotu dojde mezi Českem a Švédskem na boj o finále, sázkové kanceláře v tomto semifinálovém boji věří více Švédsku. Počítám, že vy to vidíte podobně.

"Ano, trochu víc věřím Švédsku, protože tým má letos na turnaji opravdu silný. Ale to Češi také, navíc mají obrovskou výhodu domácího ledu a skvělých fanoušků, kteří je táhnou. A 17 tisíc rachotících příznivců – to bude pro náš tým na turnaji nové. Určitě to bude skvělý zápas, ale moje srdce samozřejmě tluče pro Švédsko a nedivil bych se, kdyby došlo až na prodloužení."

Setkání hokejových legend na velvyslanectví Švédska. Marek Kratochvíl

Švédský tým má neskutečnou sílu v defenzivě a opírá se o trio Victor Hedman-Erik Karlsson-Rasmus Dahlin. Je to nejlepší obrana, kterou jste kdy na mistrovství světa měli?

"Je těžké to srovnávat s minulostí, protože třeba před dvaceti lety byl hokej úplně jiná hra. A my jsme tehdy na turnajích mívali třeba Nicklase Lidströma nebo Niklase Kronwalla. Nicméně na letošním mistrovství máme určitě nejlepší obranu ze všech týmů."

Kdo utkání vyhraje?

"Švédsko. A kdybych měl říct přesný výsledek, tipnu 4:2."