Tlak byl velký, věděl jsem, že už další šanci mít nebudu, řekl kapitán Červenka

Hokejový útočník Roman Červenka (38) dovedl ve svém jedenáctém startu na mistrovství světa českou reprezentaci k zisku zlatých medailí. Jako jediný člen současného týmu si užil triumf na vrcholné akci již podruhé v kariéře, titul totiž získal i v roce 2010. V rozhovoru s novináři po finálové výhře nad Švýcarskem přiznal, že současný tým byl silnější než mužstvo před 14 lety. Jako velký bonus označil, že mohl mistrovský pohár zvednout nad hlavu před českými fanoušky.

"Je to neskutečný pocit. Byl to těžký zápas. Víš, že jsi hrozně blízko a tlak je obrovský. Nechceš přijít o šanci. Já jsem věděl, že pro mě se už nebude opakovat. Proto ten tlak byl velký. Ale zvládli jsme to," radoval se Červenka po utkání, které Česko vyhrálo 2:0.

Na první gól čekali hráči i fanoušci ve vyprodané O2 areně až do 50. minuty, kdy se poprvé na turnaji prosadil David Pastrňák. "Cítíš, že je to o jednom gólu, komu to tam spadne. A pak se ukázal hráč jako David a v pravou chvíli (dal gól). To je přesně to, co jsme potřebovali," ocenil osmatřicetiletý útočník nejlepšího českého hráče současnosti.

Sestřih utkání Švýcarsko – Česko. Livesport

Česká reprezentace na MS ani jednou neprohrála v základní hrací době, ve skupině podlehla pouze v prodloužení či po samostatných nájezdech s Kanadou a Švýcarskem. "Celý turnaj jsme hráli jako tým, což je důležité. Pořád tam byla obětavost pro tým a důležité bylo, že jsme se pořád zlepšovali. Samozřejmě, že to bylo tím, že přijeli skvělí hráči. Ale drželi jsme level, v play off jsme sehráli skvělé zápasy proti těžkým soupeřům a máme to," uvedl Červenka a poukázal na fakt, že mužstvo v průběhu akce posílili Pastrňák, Martin Nečas a Pavel Zacha.

Důležité podle Červenky bylo i to, že hráči od začátku nemluvili veřejně o útoku na zlato, ale věřili ve své schopnosti. "Věřili jsme, že můžeme zvládnout velké věci. Každý zápas byl nový test. Nikdo si nepřipouštěl, že v daný den by turnaj pro nás měl končit. Když hraješ srdcem, máš skvělé hráče a vše se sejde, tak můžeš turnaj zvládnout," řekl Červenka.

Odchovanec pražské Slavie zažil titulový šampionát i v roce 2010, kdy byl ale český tým na pokraji vyřazení už ve skupině. "Myslím si, že 2010 to bylo úplně jiné. Tam se nedařilo, tým nebyl tak silný jako tady. Věděli jsme, že sílu máme. Přehráli jsme Ameriku, v semifinále jsme přehráli Švédy. Sebedůvěra v týmu byla," podotkl.

Červenka působí od roku 2016 ve Švýcarsku, proto pro něj bylo finále speciální. "Upřímně řečeno ano. Nechtěl jsem se tam vracet s tím, že nás porazili ve finále. Švýcarsko mám rád, strávil jsem tam kus života. Porazili nás ve skupině a byla to odveta," přiznal Červenka, jenž aktuálně hraje v týmu Rapperswil-Jona.

Nejproduktivnějším Čechem šampionátu byl Červenka