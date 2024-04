Tomášek si po Německu pochvaloval výhru i hattrick, absence čepic na ledě ho netrápila

Premiérovým hattrickem v národním týmu rozhodl útočník David Tomášek (28) o vítězství v prvním přípravném utkání před květnovým mistrovstvím světa v Praze nad Německem 3:0. Nejlepší střelec základní části švédské ligy tak opět potvrdil skvělou formu. V reprezentaci si v pátém utkání v sezoně polepšil už na osm gólů. Jeho radost zvýraznil i výsledek a výkon týmu.

"Je to samozřejmě pěkný pocit, zvlášť když to pomůže k vítězství. Jsem rád, jak to dopadlo. Za vítězství, za Frodlíka (Dominika Frodla) a jeho čisté konto. Samozřejmě jsem rád, že sezona šlape v nároďáku a až na ten konec i v klubu. Ale je to týmový sport a spousta věcí se musí sejít. Měl jsem dobrou lajnu všechny turnaje. Kluci dneska hráli výborně, pomohli mi. Je to o týmu. Jsem za to rád. Víceméně se snažím jít zápas od zápasu a hrát co nejlíp. Někdy se to štěstí přikloní a někdy hráč zažije utkání, kdy za boha nemůže dát gól," řekl Tomášek po utkání.

Skóre otevřel v čase 12:50 z dorážky, ve 34. minutě zakončil do odkryté branky po ideální přihrávce Romana Červenky a 73 sekund před koncem pečetil výsledek do prázdné branky. Vyzdvihl Červenkův pas: "Oni špatně vystřídali, Špágr (Michael Špaček) výborně vystřídal. Já jsem jenom viděl, že tam je Červus sám a tak nějak jsem tušil, že mě vidí, a nahrál mi krásně. Víceméně jeho gól a pro mě to bylo jednoduché."

Na hattrick nemyslel. "Člověk nějak hraje a je prostě takový den, že má štěstí. Paradoxně oni udělali chybu v šest na pět, Šcoty (Jan Ščotka) to tam výborně zastavil a pak to bylo se štěstím už trošku jednoduché, že na mě vyrazil jejich bek," popsal situaci před gólem v power play. Na led po jeho hattricku přilétla jedna čepice. "Ani jsem to nesledoval. Nijak mě to netrápí, v pohodě. Já to chápu, lidi si zaplatí za čepici a ještě aby to tam házeli. Takže děkuju tomu jednomu člověku, co to tam hodil," smál se.

Je rád, že po nečekaném vyřazení Färjestadu jako vítěze základní části ve čtvrtfinále s Rögle se mu podařilo nastavit dobře od začátku na boj o mistrovství světa v Praze: "Dlouho jsem si to probíral v hlavě, samozřejmě i klub. Je to týmový sport a potřebuje se sejít strašně moc dílků, všech pětadvacet hráčů. Nám se to nesešlo v ten důležitý moment. Oni měli výborný tým, všechen kredit jim. Tak to někdy je. Musel jsem trošku zapracovat na tom, abych se mentálně přenastavil na jinou stránku a odpočal, aby mě to nestáhlo dolů, ale poučil jsem se."

Daří se mu střelecky, i když se na to speciálně nezaměřoval. "Snažím se hrát podobně celý rok. Nezastírám, že Färjestad a Švédsko mi v mnoha věcech pomohlo. Snažím se dělat podobné věci. Možná jenom mentálně jsem na pár věcech zapracoval. Je to klišé, ale je to pravda, že je to o hlavě. Jinak víc střílet, možná dřív jsem dřív nahrával. Někdy to tak je. Důležité je zdraví, oproti minulému ročníku jsem odehrál všechno. Snažím se jen zlepšovat. Bude to těžší a těžší, chci jít dál s pokorou. Velký kredit spoluhráčům v lajně, pracujeme pro sebe. Musíme si pomáhat. Zatím dobrá parta a atmosféra," konstatoval.

Byl rád, že proti Německu se týmu dařilo držet pokyny trenérů. "Taktika byla podobná po celý zápas. Rychle a aktivně bruslit, dobře střídat, aby to šlo udržet. Není to sranda po té době hrát. Někteří kluci nehráli hodně dlouhou, někteří o trošku míň. Tam jsme to dobře zvládli. Samozřejmě je co zlepšovat a doufám, že půjdeme postupně," dodal Tomášek.

