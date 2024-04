Konec v reprezentaci? V hlavě to nemám, říká Červenka a ví, že o místo v týmu musí zabojovat

Roman Červenka (38) je na přípravném kempu hokejové reprezentace v Říčanech u Prahy jediným hráčem, který se představil na posledním domácím mistrovství světa v roce 2015 v Praze a Ostravě. Jak uvedl v rozhovoru s novináři, dobře tak ví, co to s sebou přináší a na co se v tomto ohledu připravit především. Věří, že si vybojuje místo v týmu kouče Radima Rulíka i tentokrát a v květnu přidá další zkušenosti.

"Domácí mistrovství světa je speciální. Vzhledem k tomu, že s tím člověk tu zkušenost má, tak ví, co to obnáší a je to jiné. Nebudu lhát. Ten tlak, lidi, je to doma. Na druhou stranu příprava a všechno okolo je stejné. Jen tam bude ta velká podpora lidí," řekl Červenka se vzpomínkou na turnaj před devíti lety, na němž Češi skončili těsně pod stupni vítězů čtvrtí.

Je mu 38 let, ale o konci v reprezentaci nepřemýšlí. "Nemám to v hlavě. Připravím se, jak nejlépe umím. Já to neřeším. Jdu den za dnem, každý den chci prostě jen udělat to, co člověk má, aby se někam posouval," vysvětlil Červenka.

Bojovat o místo musí každý

Že byl na posledních velkých akcích kapitánem národního týmu, nevnímá jako garanci čehokoliv. "Bojuju o místo asi jako každý. Ale já to tak neberu, já se snažím připravit. Už jsem tady párkrát byl, nepřemýšlím nad tím, to neovlivním. Chci dobře odtrénovat, jít den po dni, týden po týdnu a pak to případně načasovat na šampionát. Ta cesta bude delší, ale jsem na to v hlavě připravený a svým způsobem se na to i těším," podotkl.

Uvítal možnost jít s reprezentací na led. Se švýcarským Rapperswilem hrál naposledy před měsícem. "Zůstal jsem ve Švýcarsku, kde jsem měl led, tak jsem tam nějakou dobu trénoval. Teď jsem si dal týden, že jsem vypadl do zahraničí, a zase jsem se vrátil. Stihl jsem moře. Byl jsem bez ledu asi týden. Rodina je dál ve Švýcarsku, mladý tam chodí do školy," řekl Červenka.

Zápasový program české reprezentace. Livesport

Šest týdnů před MS má kouč Rulík k dispozici vedle něho také řadu dalších opor z evropských soutěží. Jádro reprezentace tak má šanci se co možná nejlépe sehrát. Času je dost.

"Uvidíme, jak to nakonec bude. A kolik lidí zůstane a bude na šampionátu. Když budou nějací hráči pohromadě, tak to pro ně může být výhoda. Může to tak být. Parta, kabina se nějak tvoří, čím víc času spolu trávíte, tak tam něco budujete. Ať už chemii na ledě, nebo i v kabině. Ve všem špatném může být něco dobrého, a když už klubová sezona pro nás skončila, tak se to dá využít. Když trénujete na ledě, je vás víc, tak je to jiné, víc se zadýcháte, ale to je teď potřeba - to stupňovat," mínil Červenka.

Je rád i za bohatý program zápasů, které tým před vrcholem mezinárodní sezony odehraje. "Každý zápas za nároďák je dobrý. Já jsem nějakou dobu nehrál, takže jsem uvítal, že se do toho mohu dostat. Budou těžcí soupeři, je to určitý test a dostanete zpětnou vazbu, na čem musíte pracovat. Když chci být připravený, musím o sebe po všech stránkách pečovat. Trénink, regenerace... Když to chce dělat člověk pořádně, tak je to skoro celodenní práce," připustil Červenka.

Zatímco loni došel s klubem do čtvrtfinále, letos skončil Rapperswil po základní části až dvanáctý. "V klubu se to řešilo hodně a těch názorů je spousta. Po sezoně to ví každý nejlépe. Uvidíme, jak se z toho organizace ponaučí a co si z toho vezme příští rok," řekl kapitán švýcarského celku, v němž má smlouvu ještě na další sezonu.