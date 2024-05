Tým na ledě nechal vše, pochvaloval si trenér Rulík. Švédsko považuje za obtížného soupeře

Trenéra českých hokejistů Radima Rulíka (58) potěšilo, že čtvrtfinále s USA (1:0) na domácím mistrovství světa rozhodl jediným gólem právě Pavel Zacha (27). Útočník Bostonu si až letos připsal debut v reprezentačním "áčku", z předchozích šampionátů se z různých důvodů omluvil. Podle Rulíka Zacha z dlouhodobé komunikace s vedením národního týmu vycítil, jak moc se s ním počítá. Řekl to v rozhovoru s novináři.

Brněnský rodák přicestoval ze zámoří v pondělí spolu s dalším útočníkem Davidem Pastrňákem poté, co Bruins vypadli ve 2. kole play off NHL s Floridou. O den později pak proti Kanadě debutovali na turnaji. "Od začátku jsme s Pavlem komunikovali, hned jak jsme byli jmenovaní do funkce. Celé je to založené na komunikaci s hráči. (Generální manažer) Petr Nedvěd byl za Pavlem na podzim, já po Novém roce. Došlo ke schůzce a zájem cítil i ode mě," uvedl Rulík.

"Když přijel a zařadili jsme ho na pozici prvního centra, musel cítit, že co jsme si řekli, byla pravda. Že to nebylo jenom nějaké chlácholení a slibování. On to od první chvíle vycítil. A říkal, že pokud bude šance, chtěl by reprezentovat. Jsem rád, protože je ve věku, kdy má mužstvu hodně co dát. V NHL se zlepšuje sezonu od sezony a je to pro nás strašně důležitá posila," podotkl Rulík.

Sestřih utkání USA – Česko. Livesport CZ + SK

Jedinou branku proti Američanům vstřelil Zacha v 27. minutě v přesilovce. "Odvedli to kluci na ledě a vynikající gólman (Lukáš Dostál). Skvělé, že jsme si pomohli přesilovkou, ubránili jsme jejich. Doteď nedostali gól v oslabení, teď dostali první. A měli 30 procent využití přesilovky a nedali. To byl klíč," mínil kouč.

Další klíčovou roli podle něj sehrál Dostál. "Byl připravený. Mentálně, v hlavě, neudělal jediný zbytečný pohyb. Myslím tedy, nejsem úplný specialista na brankáře, takhle na mě působil. A pak týmový výkon mužstva. Nechali tam v rámci možností vše. Bylo tam srdce a obětavost a obrovské nasazení," poznamenal Rulík, jenž loni s juniorským výběrem do 20 let získal na mistrovství světa stříbro.

Radost měl i z toho, že Češi nepustili Američany do žádného protiútoku. "Neměli ani jeden. Na to jsme hráli. Je to cenné. Co jsem četl, byl to tým, který má vytvořit nějaký základ na Světový pohár, kam nás nepozvali. O to cennější to je, že jsme to zvládli. Máme prý nejširší realizační tým za celou historii, tak jsem rád, že to neskončilo prohrou ve čtvrtfinále," konstatoval Rulík.

Statistiky utkání. Enetpulse

Proti Američanům mu chyběl nemocný útočník Jakub Flek. "Dnes ráno měl teplotu osmatřicet, takže jsme ho poslali na hotel. Nevím, jak je na tom v tuhle chvíli, ale asi nějaká viróza. Teď už jsou před námi poslední dny. Myslím, že pokud to bude viróza, není šance. Máme tady ale připravené další hráče. A do utkání budeme nominovat stoprocentně zdravé," řekl Rulík.

V sobotním semifinále vyzve jeho výběr Švédy. "Těžký soupeř. Přivezli sem hvězdný tým. Finové s nimi vypadli v prodloužení. Chceme se každopádně připravit, abychom podali co nejlepší výkon," uvedl někdejší trenér Mladé Boleslavi, Pardubic či Litvínova, který v roce 2015 dovedl k jedinému titulu v klubové historii.