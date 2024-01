Kanada – Česko 2:3. Hokejová dvacítka postupuje do semifinále MSJ, výhru trefil Štancl

Česko na MSJ postupuje do semifinále, Kanadu srazil Štanclův zásah 11 sekund před koncem

Česká hokejová reprezentace do 20 let postoupila na mistrovství světa do semifinále. Silnou Kanadu porazila 3:2 díky zásahu Jakuba Štancla (18) z poslední minuty utkání. Ten v čase 59:49 se štěstím otřel kotouč o obránce Olivera Bonka (18) a odstartoval euforii. Kanada v semifinále chybí poprvé od roku 2019.

Od počátku utkání favorizovaný zámořský soubor výběr trenéra Patrika Augusty zatlačil, ale všechno hlídal urostlý brankář Michael Hrabal. V obrovské šanci se jako první objevil Eduard Šalé, ale v 5. minutě přestřelil kanadskou klec.

Český tým nicméně dál ukazoval, že hodlá být v zápase rovnocenným soupeřem a byl na ledě aktivnější. To potvrdil v další vynikající pozici před brankou kapitán Jiří Kulich, také on byl ale neúspěšný. Přesto se Česko dostalo do vedení, v 8. minutě se trefil Jakub Štancl, který uspěl střelou na vyrážečku gólmana Mathise Rousseaua.

O čtyři minuty později už to mohlo být o dva góly, ale Dominik Rymon nedokázal proměnit trestné střílení. Litovat nemusel, v 19. minutě uspěl ranou od modré čáry obránce Tomáš Cibulka. Zaskočená Kanada prohrála první dvacetiminutovku na střely 6:9. "Jsme velmi spokojeni s naším napadáním a rozhodně to nechceme Kanadě dál ulehčovat," řekl po první třetině v rozhovoru pro Českou televizi Štancl.

Hned ve 21. minutě se dostal do další obrovské šance Šalé, ale tentokrát zazářil vynikajícím zákrokem Rousseau. Kanada se zásahu dočkala v čase 23:43, v brejku se ocitl Matthew Wood, který v první třetině téměř nehrál a přesným zásahem pod horní tyč snížil na 1:2. Šlo o jeho druhou trefu na turnaji. Stejný hráč mohl srovnat skóre těsně před polovinou utkání, ve velké příležitosti ale ztroskotal na Hrabalovi.

Kanadský soubor se nicméně stále více dostával před českou branku, útlum z první třetiny byl pryč. V další dobré pozici neuspěl například Easton Cowan. Vyrovnání na 2:2 tak obstaral přesnou trefou švihem od modré čáry obránce Jake Furlong, který na šampionátu bodoval poprvé. A jeho tým dál tlačil, po druhé třetině už Kanada vedla na střely 18:16.

Kanada třetí třetinu znovu načala náporem a v čase 40:32 došlo na první vyloučení v zápase, na trestnou lavici zamířil za podrážení obránce Marek Alscher. Početní výhoda zůstala nevyužita, ve 45. minutě za Hrabalem ale zazvonila po ráně Braydena Yagera tyč. A soupeř dál hodně tlačil, český tým se mnohdy nedokázal vůbec dostat z pásma.

V ojedinělé šanci se ve 49. minutě ocitl útočník Adam Židlický, v závaru před kanadskou klecí ale kotouč za brankovou čáru dostat nedokázal. Výhru 3:2 se štěstím trefil v čase 59:49 znovu Štancl, jeho nahození zapadlo do kanadské klece po nešťastné teči Olivera Bonka.