Radost po postupu hokejistů na MSJ. Vzkaz Kanadě od Lauka, oslavné kolo Jiříčka, nadšený Jágr

Čeští hokejisté do 20 let postoupili na mistrovství světa mezi nejlepší čtveřici díky zázračnému a šťastnému zásahu Jakuba Štancla (18) z poslední minuty. Favorizovaný kanadský výběr tak po vítězství 3:2 nechali před branou semifinále. Česká hokejová radost se okamžitě šířila i na sociálních sítích.

Český útočník Jakub Lauko už válí v NHL za Boston, ale na turnaji dvacetiletých si sám třikrát zahrál, naposledy v sezoně 2019/20. Na sociální síti X, kde je velmi aktivní, po výhře nezahálel a hned vyslal jasný vzkaz. "Dneska ne, Kanado."

To David Jiříček si pamatuje ještě loňské tažení za stříbrnými medailemi, tehdy sesbíral v sedmi zápasech stejný počet bodů a byl dokonce zvolen nejlepším obráncem turnaje. Také on už povýšil, s Columbusem se v úterý připravoval na bitvu proti silnému Bostonu a poté, co se radostnou novinu dozvěděl, si během tréninku zajel oslavné kolečko.

Radost měl i hrající majitel hokejového Kladna Jaromír Jágr, který na Instagramu zhodnotil, jaká cesta vedla k výhře. "Gratuluji, chytře sehraný zápas. Nešli si hrát, ale vyhrát. Hráli přesně tak, aby měli největší šanci vyhrát," napsal legendární hokejista.

Také Jágr mladíky pochválil. instagram.com/jj68jaromirjagr

Nejlepší gólman MSJ v roce 2012 Petr Mrázek poctivě sledoval české tažení turnajem, čehož si během tvorby den starého rozhovoru všiml také chicagský žurnalista Mark Lazerus. "Během přepisu jsem v pozadí nahrávky slyšel Petra Mrázka vyhlásit: Kanadu smeteme," píše Lazerus. A měl pravdu, výhra z toho byla.

S gratulacemi se rychle přidaly další osobnosti, například prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik či majitel extraligových Pardubic Petr Dědek.

Neúspěchu kanadské dvacítky si všimli samozřejmě i v zámoří, například bývalý ranař a nyní hokejový analytik Paul Bissonnette vypadnutí pojmenoval celkem jasně. "Je to pěkná rána, Kanada poprvé od roku 2019 nebude mít medaili. Gratulace Česku k velkému vítězství," stojí na sociální síti X.