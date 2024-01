Češi ukázali sílu a nikdy se nevzdali, chválí Šmíd. Kulich může být rozdílovým hráčem v NHL

Bývalý hokejový obránce a expert Livesport Zpráv Ladislav Šmíd (37) měl po vybojování bronzu na juniorském mistrovství světa pro český tým jen slova chvály. "Vnitřní síla týmu byla obrovská, šel si za tím a podle mě je medaile naprosto zasloužená," řekl po výhře 8:5 nad Finskem. Za výbornou označil i práci trenéra Patrika Augusty, s nímž se potkal při angažmá v Liberci, a jeho předchůdce Radima Rulíka.

Zdálo se, že už Švédové měli Michaela Hrabala načteného, bylo podle vás správné rozhodnutí postavit ho od začátku v utkání o bronz?

"To je těžké… Odchytal celý turnaj, nemyslím si, že byla chyby ho nasadit. Samozřejmě se mu nebude spát úplně lehce, ale nepočínal si na turnaji špatně, takové věci se stávají. Každá zkušenost vás může v kariéře posunout – i ta negativní. Trenér na to zareagoval, a nakonec jsme slavili. Je to o síle týmu, když se jednomu brankáři přestane dařit, zastoupí ho druhý."

A co říkáte na výkon Jakuba Vondraše?

"Do hlavy mu nevidím, ale neměl co ztratit. Když dostane jeden, dva další góly, tak co mu na to můžeme říct? Neodchytal toho na turnaji moc, takže tam šel studený. Neměl co ztratit. Nechci říct, že to bylo úplně bez tlaku, ale on mohl víc získat než ztratit, mohl se stát klidně hrdinou zápasu. Takhle o tom přemýšlím."

Říkáte, že to byl týmový výkon. Vypíchl byste nějakou konkrétní věc?

"Nikdy, ale opravdu nikdy jsem neměl pocit, že by se na to hráči vykašlali. To je vlastnost, která vždy zdobila Kanadu. Oni prostě hrají 60 minut a nikdy se na to nevykašlou. Dva, tři góly, to už je nemožný… Není. Když byli Češi ve špatných situacích, když například Kanada vyrovnala na 2:2, nebo když prohrávali… Ta vnitřní síla týmu byla obrovská, šel si za tím a podle mě je medaile naprosto zasloužená. Jsem nadšený, bylo to úžasné."

Nesložili se naopak Finové, kteří ztratili i zápas s USA? A nehrálo roli také to, že měli méně času na regeneraci a došly jim síly?

"Myslím, že to jde ruku v ruce. Je to náročný turnaj, únava mohla hrát roli, člověk je pak náchylnější na chyby. Mentalita v tom určitě hraje roli. Český tým dá najednou na 5:5 a co? Vy si vzpomenete, co se stalo proti Americe… Mohli vyhrát, ale ztratili to a teď se jim najednou děje to samé. Ze své zkušenosti vím, že únava a mentalita jsou spojené nádoby."

Češi na druhé straně taky prohrávali až 2:5…

"Jasně, ale ten zápas nebyl zdaleka rozhodnutý. V polovině, ve druhé třetině se s tím pořád dá něco dělat. Pro mě to byl neuvěřitelný zápas, pomohli i lídři týmu, co se vrátili už na druhé mistrovství. Nedovolili, aby se tým složil. Jezdili a šli si za tím. A byli za to odměnění."

Vy jste po zápase na sociálních sítích chválil i trenéra Patrika Augustu. Co říct k němu?

"Ano, všechno mu vyšlo. A jsem za to neskutečně rád. Patrik si to stoprocentně zaslouží, já jsem s ním byl při turnaji v kontaktu. Celý ten trenérský štáb je velmi zkušený, jeho členové toho odehráli hodně. U Patrika navíc vím, kolik tomu dává energie. Můžu se jen opakovat, ale jsem neskutečně šťastný, že to takhle dopadlo, takovým způsobem."

Zápas byl poměrně vyrovnaný, Češi ale využili tři ze čtyř přesilovek, co na to říkáte?

"Myslím, že je důležité mít hráče, kteří vědí, co dělají. Určitě je to o tréninku, nemůže se jen sejít parta borců a zkoušet to. Myslím ale, že nám speciální formace hodně pomohly. Jak při oslabeních, tak přesilovkách. Napříč turnajem. Samozřejmě tam je Jiří Kulich, který má kanón a nemůžu se dočkat, až to bude ukazovat v NHL. Myslím, že má našlápnuto k tomu být rozdílovým hráčem. A není to jen o střele. Je to dynamický hráč, doufám, že bude úspěšný."

Je to druhá medaile na turnaji v řadě, naznačuje to nějaký trend?

"Vždy je to o ročnících. Některé jsou silnější, některé slabší. Myslím ale, že zrovna trenéři tomu ohromně pomáhají. Minulý rok Radim Rulík a letos Patrik Augusta. Jsou to trenérské osobnosti a mají cit pro výběr týmu. Vědí, jak koučovat a na těch turnajích je to vidět. Není to dlouhodobá práce, turnaj je stlačen do krátkého období. Musíte si na něj vybrat správný tým a hráče správně naladit. Pak ze sebe dostanou nejvíc. Je to o momentální pohodě. Trenérské štáby loni i letos to dokázaly z kluků dostat."

Přece jen – nemůže se jednat o zaván lepších časů?

"Hodně se mluví o úpadku hokejové mládeže v Česku a kdesi cosi, samozřejmě to není ideální, ale to není ani tady v Kanadě, kde se nacházím. Akorát že tady je obrovská základna hráčů a vždy z toho někdo vzejde. My jsme jako národ hodně kritičtí na naše sporty a říkáme, že nemáme dostatek talentů. Určitě je na čem pracovat, ale je vidět, že neděláme všechno úplně špatně. Jsem hlavně rád za kluky, co předvedli. Už jen porazit Kanadu ve čtvrtfinále byl svátek, celkově zanechali velmi dobrý pocit. Snad udělají pořádné kariéry, i když to třeba nebude v NHL, přál bych jim jen to nejlepší. Jsem hrdý, že jsem Čech a mohl jsem je sledovat."