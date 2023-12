Kapitán dvacítky Kulich: Super pocity, vyhráli jsme, ale je na čem pracovat

Jako správný kapitán se dnes ukázal útočník českých hokejistů Jiří Kulich (19) na juniorském mistrovství světa. Ve vyrovnané úvodní třetině souboje s Norskem nastartoval mužstvo dvěma góly, v závěru pak uzavřel výsledek na 8:1 i svůj hattrick. Čeští mladíci získali na turnaji první tři body. Kulich, jenž si v utkání připsal i nahrávku, nicméně po utkání zdůraznil, že přes jasný triumf je stále na čem pracovat.

"Máme super pocity, vyhráli jsme. Ovšem musíme si ukázat věci na videu a přepnout se v hlavě na další zápas, protože turnaj jde velmi rychle," prohlásil Kulich. Právě devatenáctiletý útočník, jenž v aktuální sezoně okusil už i premiérový start za Buffalo v NHL, se postaral o náskok 2:0 a vnesl trochu klidu do řad týmu kouče Patrika Augusty.

Přišel vhod, protože Seveřané zejména v úvodním dějství hodně zlobili. Byli dokonce střelecky aktivnější a dvakrát trefili tyčku. "Cítil jsem, že už se musím z přesilovky trefit. Měl jsem v první třetině pět střel, u kterých jsem si myslel, že už by měly být gólové, až pak jsem nějakou procedil. Je to úleva i pro celý tým, že se nám střelecky tak zadařilo," pochvaloval si Kulich.

Když pak uzavřel skóre třetím zásahem, dotáhl se v historii samostatného Česka na Michaela Frolíka. Oba si na juniorském MS připsali 12 branek. Kulich je navíc vůbec nejproduktivnějším hráčem. Před duelem s Nory byl společně s Martinem Nečasem shodně na 18 bodech, ale díky dnešní skvělé produkci hvězdě Caroliny rázně odskočil. Na absolutního domácího rekordmana však pořád hodně ztrácí: Robert Reichel (mimochodem jeden z trenérů juniorské reprezentace) stihl na šampionátech hráčů do 20 let nastřádat 40 bodů.

Lídr českého týmu si pochvaloval i zlepšenou hru celého mužstva. "Čekali jsme, že Norové budou hrát tvrdě a hodně souboje dohrávat a budou mít agresivní napadání. Začali jsme docela slušně a postupně jsme se dostali k naší hře," podotkl Kulich. "Dávali jsme dnes puky rychleji od hokejky, víc jsme spolu mluvili na ledě i na střídačce, bylo to daleko lepší než zápas předtím," dodal Kulich s připomínkou debaklu v nepovedeném úvodním vystoupení se Slováky (2:6).

Ve druhé a třetí třetině vstřelili čeští junioři shodně po třech gólech a dostali postupně zápas zcela pod kontrolu. Ve třetím dějství dovršil hattrick ještě před Kulichem další z očekávaných tahounů ofenzivy Eduard Šalé. "Je to krásné, Eda si to zaslouží. Je to skvělý kluk, který ví, kam vystřelit, je to moc chytrý hráč," ocenil Kulich tahouna druhé formace.