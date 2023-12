Pro Jiříčka juniorské MS skončilo, soupisku doplnili obránci Prčík, Galvas a Židlický

Pro zraněného obránce Adama Jiříčka (17) mistrovství světa juniorů předčasně skončilo. Vedení české hokejové reprezentace do 20 let proto doplnilo na soupisku pro šampionát v Göteborgu obránce Matěje Prčíka (19) a Tomáše Galvase (17) a útočníka Adama Židlického (18). Všichni tři mohou zasáhnout už do dnešního druhého zápasu turnaje proti Norsku, ve kterém se svěřenci trenéra Patrika Augusty budou snažit odčinit nevydařený úterní souboj se Slovenskem (2:6).

Doplnění Prčíka s Galvasem na soupisku je reakcí na zranění Jiříčka v utkání proti Slovensku. "Adam Jiříček ještě dnes odletí domů a ve čtvrtek má naplánovanou v České republice magnetickou rezonanci, která ukáže, jaký charakter zranění přesně utrpěl. S jistotou ale už můžeme říct, že do turnaje už nezasáhne," řekl Augusta. Sedmnáctiletý plzeňský bek si poranil koleno.

Augusta se svými asistenty mají k dispozici tři brankáře, sedm obránců a 13 útočníků. Vedení národního týmu využilo pravidla Mezinárodní hokejové federace, že na základě potvrzené lékařské zprávy může být zraněný hráč nahrazen. Místo Jiříčka tak dopsalo útočníka Židlického. Na soupisku se tak nevešli Matěj Maštalířský a Šimon Slavíček, kteří by ale s týmem měli dál ve Švédsku trénovat.

Přehled utkání Česko – Norsko