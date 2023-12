Jiříček po srážce se Ščotkou: O účast na juniorském MS jsem se nebál. Už jsem stoprocentně fit

Hokejový obránce Adam Jiříček by měl i přesto, že je mu teprve sedmnáct let, patřit mezi výrazné postavy české hokejové reprezentace na juniorském mistrovství světa ve Švédsku. Plzeňský talent nechybí v nominaci trenéra Patrika Augusty (54), i když byl od závěru listopadu na marodce. Po drsném faulu obránce Brna Jana Ščotky totiž skončil v nemocnici s podezřením na otřes mozku.

"Cítím se v pohodě. Měl jsem týden volno, pět dní jsem byl v klidu a poté začal trénovat v Plzni. Chodil jsem na kolo a postupně přidával zátěž. Na začátku jsem byl na ledě sám a v neděli se připojil k týmu. Od pondělí jsem na reprezentaci a jsem stoprocentně fit," řekl Jiříček ČTK na kempu národního týmu v Příbrami.

Jiříček se mohl teoreticky ještě před nástupem ke dvacítce zapojit do extraligových zápasů. Z preventivních důvodů se tak ale nestalo. "Kdyby nebylo mistrovství a v pondělí nezačalo soustředění, tak bych možná už v Plzni nastoupil. Dostal jsem ale volno, abych byl připraven na turnaj, který je důležitější než naskočit do posledních dvou zápasů v Plzni," řekl.

Přestože jeho srážka s brněnským bekem vypadala hrůzostrašně a Jiříček byl v nemocnici na vyšetření, samotný hráč se neobával, že by přišel o start na juniorském šampionátu. "Neměl jsem po té ráně bolesti, že bych cítil, že to nezvládnu. Nepřemýšlel jsem o tom takhle. Měl jsem pár dní volno. Nikdy jsem takové zranění neměl, ale kdybych měl zlomenou ruku, tak bych cítil, že je nějaké riziko," přiznal Jiříček.

Talentovaný bek v minulé sezoně startoval na MS hráčů do 18 let, vrcholná akce dvacetiletých jej čeká poprvé. "Vždy jsem to sledoval, protože jezdil brácha a vždy jsem se tam chtěl podívat. Zvlášť po posledním úspěchu. Je to prestižní a hodně sledovaná akce. Hraje se tam nejlepší hokej, se kterým se v juniorských kategoriích potkáme. Těším se a doufám, že uděláme nějaký úspěch," řekl Jiříček.

Jeho o tři roky starší bratr David se na předešlém šampionátu podílel na zisku stříbrných medailí. Momentálně ale už hraje v Columbusu v NHL. "Jestli jsem se ho ptal, co mě na mistrovství čeká? Ne. O tom se nebavíme. Žádné rady nepotřebuju a taky mi žádné nedal," pousmál se Jiříček.