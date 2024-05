Bitva o první místo, klasika s Kanadou. Máme proti ní super motivaci, hlásí Češi

Los základních skupin letošního mistrovství světa v hokeji nemohl mít z pohledu českých fanoušků větší smysl pro drama. Pastrňák a spol. se totiž odpoledne postaví v závěrečném duelu povinné fáze proti obhájcům zlata z Kanady, v prestižní bitvě dvou těžkých vah navíc bude v banku první místo ve skupině. Půjde o to, kdo bude mít ve čtvrtfinále schůdnějšího soupeře. A premiéru na turnaji si odbudou očekávaní tahouni ofenzivy David Pastrňák a Pavel Zacha.

Národní tým vyrazí do ostré konfrontace se zámořskou velmocí odpočatý po dni volna. "Před Kanadou se to hodilo. Nabrali jsme síly," pochvaloval si útočník Dominik Kubalík, jeden z 12 členů české soupisky, kteří si vydělávají hokejem právě za oceánem. "Vždycky, když se hraje s Kanadou, je to prestižní. Má tu skvělý tým, ale i my celý turnaj hrajeme výborně. Bude to parádní zápas," slibuje si Ondřej Palát.

Klasika, chce se říct. Která však v poslední době vyznívá pro zemi javorového listu. Oba soupeři se poměřili na minulých dvou šampionátech. V Tampere 2022 vyhráli Kanaďané semifinále drtivě 6:1, loni ještě během skupinové fáze zvítězili 3:1. Naposledy se Češi radovali na velké akci z úspěchu nad zástupci kolébky hokeje před dlouhými šesti lety. Kde jinde to zlomit než doma… "Je krásné, že to vyšlo na konec skupiny. Zápas o všechno, super motivace, zvlášť, když dorazili kluci…," vykládal natěšený Radko Gudas s odkazem na přílet posil z Bostonu.

Preview zápasu. Livesport CZ + SK

A zapochyboval, jestli bude mít bitva pro oba protivníky stejný význam. "Nevím, jak moc budou nahecovaní Kanaďané, pro ně je to pořád základní skupina. Soustředí se na poslední čtyři dny turnaje, je jim od začátku jasné, že do dalších bojů půjdou," přemítal.

Češi se na soupeřův styl připravovali na úterním tréninku, jejž trenéři zaměřili vedle přesilovek také na pohyb po hřišti. Tak, aby na něm nechali Kanaďanům co nejméně prostoru. "Hrát hodně pospolu, abychom si pomáhali, aby nikdo nebyl nikde sám a zbytečně jsme se nedostávali do problémů," přiblížil Kubalík.

V sestavě už bude opět i centr David Kämpf, jenž odstoupil na začátku duelu s Rakouskem poté, co jej soupeř narazil do mantinelu. "Už se cítím líp, jsem rád, že jsem mohl dostat extra volno, jsem připravený," hlásil útočník Toronta, který vynechal minulý duel s Velkou Británií.

Sestřih zápasu Česko – Velká Británie. Livesport CZ + SK

Pracovitý forvard je zatím nejvýš postaveným českým hráčem v poli ve statistikách. A to díky pátému místu v pořadí podle úspěšnosti na vhazování (64,47 %). První je přitom se závratným vítězným podílem 77,78 % jeho klubový spoluhráč a příští soupeř John Tavares. "Bude to proti němu těžké, je na buly skvělý, určitě se při nich párkrát potkáme," chystal se Kämpf na výzvu.

Stejně jako ostatní očekával poutavou podívanou pro diváky, kteří uvidí své miláčky v souboji proti hvězdám NHL v čele s Bedardem, Tavaresem či Powerem. "Všichni se na ten zápas těšili od doby, co se rozlosovaly skupiny. Byly to úplně první lístky, které mi zmizely, psalo mi o ně spousta lidí. Zájem bude obrovský a jsem moc zvědavý na atmosféru, protože doteď to bylo fantastické a nevím, kam až se to může posunout. Nicméně jsem si jistý, že se to ještě posune," usmíval se Kubalík.