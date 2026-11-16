USA – Kanada 6:2
Dvěma góly se pod výhru Američanek ve finále podepsaly Hilary Knightová a Kelly Panneková, v dresu Kanady se dvakrát prosadila Sarah Fillierová. Utkání řídila i česká čárová rozhodčí Kristýna Hájková.
Souboj neporažených týmů turnaje začal lépe pro Kanaďanky. V polovině první třetiny sice nevyužily úvodní přesilovou hru, minutu po návratu Harveyové na led ale otevřela skóre Fillierová, která bekhendovým zakončením v pádu překonala brankářku Frankelovou. Fillierová si připsala pátý gól na turnaji.
Američanky se poté ubránily v druhém oslabení a v 17. minutě vyrovnala Knightová, když dorazila střelu Janeckeové, kterou gólmanka Desbiensová dokázala jen vyrazit.
Ve druhé třetině si obhájkyně zlata vypracovaly dvoubrankový náskok. Nejprve se po přečíslení dvě na jednu prosadila Panneková, poté uspěla v přesilové hře čtyři na tři Knightová a připsala si devátý gól na MS.
Šance Kanady na zdramatizování utkání se snížily na začátku třetí části, poté co se prosadila pohotovou tečí Panneková. Jen o 79 sekund později navíc přidala další branku Edenová. Kanaďanky sice dokázaly bleskově snížit na 2:5, ale víc už nestihly. V 56. minutě se rozhodly k power play, místo snížení však zakončila boj o zlato střelou do prázdné branky Scamurraová.
Američanky letos kromě mistrovství světa ovládly také olympijské hry v Miláně.
Švédsko – Finsko 2:1sn
Severské týmy na sebe v Dánsku narazily již ve skupině a z výhry 4:1 se radovaly Švédky. V zápase o bronz v polovině základní hrací doby trefila Švédka Nylénová-Perssonová tyč, jako první se pak střelecky prosadily Finky. V 37. minutě v přesilové hře střelu Holopainenové tečovala Karvinenová a otevřela skóre.
Švédky byly ve třetí třetině výrazně střelecky aktivnější a v početní výhodě se jim zásluhou Ljungblomové podařilo vyrovnat. Další gól již v základní hrací době nepadl a ani jeden z týmů se neprosadil ani v desetiminutovém prodloužení.
O držitelkách bronzových medailí tak rozhodly nájezdy. Na švédské straně uspěly Grillforsová a Svenssonová, na finské jen Tulusová. Finky tak nenavázaly na třetí místa z předešlých dvou let.