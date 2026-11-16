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Hyka doma ožil
Před více než devíti lety se Hyka vydal z Mladé Boleslavi zkusit štěstí do zámoří. Za Vegas Golden Knights si zahrál 27 zápasů v NHL a přes ruský Čeljabinsk, Pardubice a Spartu se dlouhým obloukem vrátil zpět na mladoboleslavský zimní stadion. A návrat domů mu zatím svědčí.
Zkušený útočník, který na začátku sezony ve Spartě prakticky vypadl ze sestavy, po výměně ožil. V prvních 11 zápasech v dresu Bruslařů zaznamenal 10 bodů za tři góly a sedm asistencí. Hykovu důležitost pro Boleslav dokresluje fakt, že jeho podpis nese takřka polovina z posledních 21 boleslavských branek.
Všechny Hykovy body ve staronovém působišti jsou navíc primární. Po úvodních deseti Hykových představeních v černo-zeleno-bílých barvách na tom v extralize nikdo nebyl lépe. I to značí, že Hyka nepotřeboval moc prostoru k tomu, aby se v domácím prostředí rozkoukal.
"Tomáš je skvělý hokejista a jsem rád, že s ním můžu hrát. Je rychlý, šikovný a od jeho příchodu nám velmi pomáhá. Jsem rád, že ho tady máme," řekl spoluhráč někdejšího českého reprezentanta z prvního útoku Bruslařů Dávid Gríger.
Poslední utkání proti Plzni Hykovi nevyšlo. Ve třetí třetině byl na ledě u dvou inkasovaných branek Mladé Boleslavi během 24 sekund a nakonec musel skousnout obrat Západočechů z 0:2 na 3:2 v prodloužení. Bruslaři jsou aktuálně na 12. místě extraligové tabulky.
První Uzbek v extralize
Na modro-bílo-zelenou vlajku u jména v extralize zatím příliš zvyklí nejsme. Možná je ale načase pomalu své zvyky měnit. V mládeži karlovarské Energie roste pro velký hokej devatenáctiletý uzbecký reprezentant Jasurbek Rustamchonov a v uplynulém týdnu dostal první příležitost i v A-týmu Karlových Varů.
V juniorce, která po 20 kolech vládne pořadí mládežnické extraligy, nasbíral 19 bodů a vládne týmové produktivitě. V seniorské extralize si odbyl debut v pátek proti Spartě a při prohře 1:3 nebodoval. V neděli měli Západočeši volno, o víkendu ale přesto Rustamchonov získal dva body, když gólem a nahrávkou řídil výhru juniorky nad Slavií.
"Celé to pro mě znamená opravdu hodně. Jsem vděčný lidem v organizaci, ale i trenérům v Uzbekistánu, kteří mě podporovali. Je to velká věc pro uzbecký hokej, hlavně pro děti, které vidí, že nezáleží na tom, odkud pocházíte," řekl pro klubový web rodák z Taškentu.
Českou nejvyšší soutěž si zahrál jako první Uzbek v historii. "Jsem rád, že jsem se z Uzbekistánu dostal do profesionální soutěže. Věřím, že mohu být vzorem pro ostatní," zmínil Rustamchonov.
Plzeňský vzestup
Hokejisté Plzně postupně míří tabulkou směrem vzhůru a naznačují, že druhé místo po základní části z minulého ročníku nebylo pouhou náhodou. Indiáni s pěti výhrami v řadě táhnou aktuálně nejdelší sérii v extralize a s 30 body se posunuli na páté místo těsně za tandem Kladno, České Budějovice.
V týdnu před reprezentační pauzou Indiáni porazili suveréna úvodu sezony z Třince nebo rozjeté Kladno, po návratu extraligového hokeje pak zvládli zrádné duely s Mountfieldem i Mladou Boleslaví, se kterou ještě v 50. minutě prohrávali 0:2.
Západočeši doma otočili už čtvrtý duel za sebou. "Je skvělé, že se nám to daří. Ukazuje to sílu mužstva a především je důležité, že se učíme nacházet cestu k vítězství i v takových zápasech. Na konci sezony a hlavně v play-off budou podobné momenty nesmírně důležité. Pokud se dokážeme vracet do těžkých utkání a zvládat je, může nám to později hodně pomoct," myslí si obránce Igor Merezhko, který řídil obrat s Mladou Boleslaví dvěma góly a jednou asistencí.