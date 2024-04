Češky na favorizované USA nestačily, domácímu týmu na MS podlehly vysoko 0:6

České hokejistky prohrály v druhém utkání na mistrovství světa v Utice s vysoce favorizovanými Američankami 0:6. Hattrickem se pod výhru úřadujících šampionek podepsala Alex Carpenterová, dvě branky přidala Laila Edwardsová. Čisté konto udržela Nicole Hensleyová. Česká brankářka Klára Peslarová si přes šest inkasovaných gólů připsala 42 úspěšných zákroků.

"Hrály jsme dobře, i když se to moc nepromítlo do výsledného skóre. Po dvou rychlých gólech na konci druhé třetiny nepřestal tým hrát, nevzdával se a snažil se dál. Za to patří hráčkám velký dík, jsou opravdu soutěživé. Jsem na ně pyšná za to, co předvedly v obou zápasech s USA," uvedla trenérka Carla MacLeodová na webu Českého hokeje. Její tým se s USA utkal i v přípravě před MS a v Lake Placid prohrál 1:6.

Svěřenkyně kanadské trenérky Carly MacLeodové nastoupily opět bez zraněné útočnice Mrázové, jedné z hlavních hvězd týmu. Podle očekávání byly od začátku pod tlakem soupeřek, které ještě nikdy neporazily. Američanky v úvodu bez větších problémů přestály oslabení a v 7. minutě je do vedení posunula Carpenterová.

Ústřední postavou zápasu byla brankářka Peslarová, která si v první třetině připsala 14 úspěšných zákroků. Hensleyová na druhé straně se naopak po většinu času nudila, důležitý zákrok si ale připsala ve 36. minutě, kdy se v oslabení dostala do brejku Mlýnková. Česká útočnice ale vyrovnat nedokázala.

Tabulka české skupiny na MS. Livesport

A Američanky následně získaly uklidňující náskok. Osm sekund po návratu vyloučené Křížové se podruhé v zápase prosadila pohotově dorážející Carpenterová a o 59 sekund později přidala třetí branku Edwardsová. Stejná hráčka se mezi střelkyně zapsala podruhé v závěrečné třetině, kdy se prosadila dokonce v oslabení.

Zámořské hráčky následně duel bez problémů dovedly do vítězného konce a ještě své vítězství navýšily. Peslarovou překonaly Heiseová, v 51. minutě přidala svou třetí branku Carpenterová. V závěru byly Češky blízko čestné brance, Pejšová ale v přesilové hře trefila jen tyč.

"S těmito týmy ve skupině to je vždycky hodně náročné. Samozřejmě Amerika, Kanada jsou ještě o level výš, ale snažily jsme se celý zápas s nimi držet tempo a myslím si, že co se týče fyzické zdatnosti, dařilo se nám to celou dobu. Byly z toho hodně nervózní a občas se nám snažily oplácet hity. Měly z toho pak tresty, takže si myslím, že to bylo dobré," uvedla útočnice Michaela Pejzlová.

Třetí zápas ve skupině A čeká Češky v neděli, kdy se od 21:00 SELČ utkají s Kanadou. "Musíme pokračovat v naší hře a neustále se zlepšovat. Další zápas bude teprve náš druhý s Kanadou. Jsme ve skupině A nové, na pravidelné měření sil se zámořskými celky nejsme zvyklé. Ovšem, že půjdeme na led a chceme vyhrát. To je vždycky náš cíl, ale zároveň respektujeme tu cestu a snažíme se soupeřům vyrovnat," řekla MacLeodová.