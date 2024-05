Zkoušku s Červenkou střídá sázka na NHL. Do prvního útoku se k dvojici z Bostonu posune Palát

Hokejová reprezentace bude znovu měnit skladbu útoků. Poté, co trenéři překopali sestavu pro závěrečný duel základní skupiny světového šampionátu s Kanadou, sáhnou do jejich složení i pro čtvrtfinále s Američany. Z části je k tomu donutil i fakt, že na poslední chvíli nejspíš vypadne Jakub Flek.

Národní tým večer vyrukuje na Američany s novou první formací. Romana Červenku v ní na levém křídle vedle Davida Pastrňáka a Pavla Zachy nahradí Ondřej Palát. "Trénink jste včera viděli, předpokládám, že v této sestavě nastoupíme, pokud už se nic nestane," řekl po dopoledním rozbruslení novinářům asistent trenéra Jiří Kalous s odkazem na středeční přípravu, v níž se vedle dvojice z Bostonu proháněl Palát.

Nebude to jediná změna. Ze sestavy totiž na 99 % vypadne člen čtvrté formace Jakub Flek. "Dnes v noci onemocněl, příliš toho nenaspal, měl horečky. Dozvěděli jsme se to těsně před tréninkem," uvedl Kalous. Na něm bylo dnes jen 14 hráčů do pole v čele s Pastrňákem či Martinem Nečasem, ale například bez Zachy či Paláta. V porovnání se zápasem s Kanadou vyjede na led stejná jen třetí trojice Nečas-Kämpf-Kubalík, nicméně Červenkova řada v tomto obsazení nastupovala celý šampionát.

Preview zápasu USA – Česko. Livesport CZ + SK

Hráče po obědě čeká ještě studium hry protivníka. "Máme mítink, přípravu na zápas. Ukážeme si hru, na co si dát pozor, rozebereme si Američany. Včera jsme se zaměřili na naši hru z minulého zápasu, dnes se soustředíme na soupeře," prozradil Kalous. V brance podle všeho dostane důvěru Lukáš Dostál, vedení týmu však podle tradice jméno gólmana prozradí až nejřív hodinu před utkáním.

Přepokládaná sestava: Dostál – Gudas, Krejčík, Rutta, Kempný, Kundrátek, Hájek, Špaček – Pastrňák, Zacha, Palát – Kaše, Sedlák, Červenka – Nečas, Kämpf, Kubalík – Stránský, Tomášek, Beránek.