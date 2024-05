Zranitelný je každý, ale očekávám těžší zápas než se Spojenými státy, říká Lener o Švédsku

Na setkání hokejových legend Česka a Švédska se během pátku na velvyslanectví severské země v Praze objevil také Slavomír Lener (68). Bývalý trenér národního mužstva si našel čas i na krátký rozhovor pro Livesport Zprávy, během kterého vychválil atmosféru současného turnaje a zavzpomínal i na chvíle, kdy na Skandinávském poloostrově trénoval. A co sobotní semifinále proti Švédsku? "Zranitelný je každý, ale očekávám těžší zápas než se Spojenými státy," řekl.

Jak se vám zatím líbí letošní hokejový šampionát, Praha i Ostrava už několik dní hokejem docela slušně žijí.

"Řekl jste to celkem přesně. Lidé tím žijí, čeští hráči hrají ofenzivní hokej, to má každý rád a když šlo proti Americe do tuhého, tak se celý tým semkl ještě víc. Hráli jsme skvěle v obranném pásmu, Lukáš Dostál všechno vzadu kryl... Byl to velmi těžký zápas, ale mužstvo hrálo kompaktně a zvládli jsme to. Co se týče diváků, jsou na celém turnaji neskuteční. Všichni nám to mohou závidět. Příští rok bude turnaj ve Švédsku, tak to tady trochu obhlíží. Ale jestli tam dostanou tolik diváků co my, o tom přesvědčen nejsem."

Setkání hokejových legend na velvyslanectví Švédska. Livesport

Český trenér Radim Rulík si do realizačního týmu vzal několik bývalých hokejistů, jak se vám líbí práce Marka Židlického, Ondřeje Pavelce či Tomáše Plekance?

"Hokej se rychle vyvíjí, kluci jdou s dobou a trenér Rulík je dobře zapojuje. Každý tam má jasně danou roli. Jak jsem zmiňoval, že celý tým na mě proti USA působil velmi semknutě, že všichni dělali všechno pro tým, tak mám stejný pocit i z toho realizačního týmu, včetně doktorů a všech okolo mužstva. Ten celek pak působí vyrovnaně, všichni vypadají, že si to užívají a přitom jsou to profesionálové."

Zaslechl jsem názor, že celý národ je aktuálně ještě semknutější než byl během turnajů v roce 2004 a 2015, cítíte to podobně?

"Ano, ta evoluce je vidět, lidé se od posledního mistrovství světa dost posunuli a drží pohromadě. Myslím, že tomu pomáhá i situace ve světě a vzájemná solidarita. Lidé k sobě mají blíž a je příjemné sledovat, když pak na hokej přijde plná hala a fanoušci se mohou čistě soustředit jenom na tu radost."

Setkání hokejových legend na velvyslanectví Švédska. Livesport

Českému mužstvu chybí jediná výhra k jistotě medaile, další soupeř je ale asi největším favoritem turnaje. Takže jak na Švédy?

"To ví určitě nejlíp Radim Rulík. Sám říkal, že před zápasem s Amerikou viděl 350 klipů, tak teď to jen proselektovat a předat týmu. Švédský výběr má mnoho zkušeností a je skvěle dovednostně vybaven, nicméně každý tým má slabinu ve vlastním pásmu. I když tam jsou skvělí beci. Zranitelný je každý, ale očekávám těžší zápas než se Spojenými státy."

Jako trenér národního mužstva jste vedl Česko proti Švédsku do mnoha bitev, trénoval jste Luleu a Linköping. Jaká je obecně vaše nejsilnější vzpomínka na Švédsko?

"Moc rád vzpomínám na pracovní prostředí, které tam bylo. Cítil jsem tlak, ale ne stres. Tlak je samozřejmě všude, každý chce, abyste vyhrával a někde mohou být lidé až nepříjemní nebo zlí, ale tady byla vážně pohoda. Mohl jsem se soustředit čistě jenom na hokej, navíc jsem dělal se skvělými hráči a některé z nich jsem potkal i tady na ambasádě. Je tu báječné prostředí a skvělá atmosféra, co víc si přát."