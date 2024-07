Badinka věřil, že by mohl být do NHL draftován už v prvním kole. Na kempu Caroliny bodoval

Český hokejový obránce Dominik Badinka (18), jenž byl během letošního draftu NHL první volbou Caroliny, zaujal na nedávném rozvojovém kempu talentů Hurricanes. Od zástupců klubu slyšel řadu pochval a také slova podpory, že je hráčem, který se dokáže prosadit na velké scéně mezi hokejovou elitou.

Chomutovský rodák Badinka při draftu na konci června věřil, že jeho jméno zazní hned v prvním kole. Byl trochu zklamaný, když se tak nestalo, ale pak po něm sáhla ambiciózní Carolina, která o volbu v úvodním kole při výměně přišla. Uběhly pak jen dva týdny a talentovaný bek podepsal s klubem tříletou nováčkovskou smlouvu.

"Původně jsem si myslel, že bych se mohl dostat na řadu hned první den (draftu), takže to bylo docela těžké. Ale druhý den jsem pak byl šťastný, že si mě vybral právě tento tým. Jsem hrozně rád, že jsem právě tady," uvedl pro zámořská média Badinka, jenž minulou sezonu odehrál v dresu švédského Malmö.

Ohledně toho, jak bývá důležitý první dojem, si při příjezdu na kemp starosti nedělal. "Nervozitě moc nepodléhám. Ale zároveň se samozřejmě chcete ukázat v dobrém světle," řekl Badinka.

Podle všeho se mu to podařilo. "Řekli mi, že věří, že mohu hrát v NHL. Také jsem slyšel, co je k tomu zapotřebí především – musíte tvrdě pracovat a být chytrým hráčem. Je potřeba do toho dát úplně všechno a stoprocentně se na to zaměřit, aby se člověk do NHL dostal. A pak je důležité udělat také všechno pro to, abyste v lize zůstali. To byla hlavní rada, kterou jsem dostal," uvedl Badinka.

Sám věří, že už nazrál čas, aby načal zámořskou kapitolu kariéry. "Ve svém věku nemám něco, v čem bych vysloveně zářil, ale jsem všestranný obránce, který umí hrát na obou koncích kluziště. Mám dobré hokejové vidění, umím rozehrát, ale i vyvést puk, dobře bruslím. Ale jestli chci hrát za Carolinu, potřebuju skvěle zvládat všechno najednou," uvědomuje si Badinka.

Šanci v mužstvu, k jehož lídrům patří útočník Martin Nečas, který však dosud nenašel s vedením klubu společnou řeč ohledně nové smlouvy, by mohl brzy dostat.

"Získali jsme ho druhý den (draftu), ale pokud jde o talent, mluvíme tady o neuvěřitelně pohyblivém obránci, kterého je těžké obejít. Jeho velkou předností je rychlá práce v obraně, dokáže bleskově přistoupit k hráči a umí dobře bránit protiútoky soupeře. Zároveň výborně čte hru a nebojí se podpořit útok. Má výbavu, která je potřeba k tomu, aby si vybudoval dobrou pozici v NHL," ocenil asistent generálního manažera Darren Yorke.