Čeští brankáři v NHL znovu v kurzu. Mistr světa Dostál ale nemá roli jedničky jistou

Na soupiskách týmů NHL figuruje před startem sezony šestice českých brankářů. Jednoho z nich by ale zjevně mohla čekat průlomová sezona. Lukáš Dostál (24) v květnu vychytal pro Česko titul mistrů světa a Anaheim na něj velmi pravděpodobně vsadí jako na týmovou jedničku. "Už ukázal, že tu roli zvládne, ale pořád je to ošidné," řekl pro Livesport Zprávy bývalý gólman Martin Prusek (48).

Tedy, uvedeno na pravou míru, český gólman už si v podstatě roli jedničky loni vychytal. V posledních dvou měsících uplynulé sezony dostával od kouče Grega Cronina daleko více prostoru, než ostřílený a osmkrát dražší kolega John Gibson.

Byl to ale možná i test. Anaheim už věděl, že na play off nedosáhne a konec sezony v podstatě jen dohrával. Nyní ho čeká ročník, ve kterém se bude chtít odrazit ode dna. Loni byli Ducks se ziskem pouhých 59 bodů třetím nejhorším týmem ligy. Bylo ale už i hůř, rok zpět byl tým na úplném dně NHL.

"Myslím, že se pomalu dostáváme do bodu, kdy budeme muset vyhrávat. A pak nastane situace, kdy bude muset být v bráně ten nejlepší," vyprávěl v průběhu závěru loňské sezony manažer Pat Verbeek.

Vyjádřeno čísly, Lukáš Dostál chytal v 17 z posledních 23 zápasů uplynulé sezony, původní muž číslo 1 Gibson byl v brankovišti jen sedmkrát a všechny zápasy prohrál. "Je zřejmé, že Dostál odchytal spoustu zápasů, pravděpodobně více, než jsem si představoval," uvedl Verbeek. Také ale z jeho slov bylo cítit, že Gibsona odepisovat nechce. "Máme dva brankáře, kteří jsou stejně dobří a myslím, že taková konkurence je opravdu dobrá věc."

Každou sezonu víc zápasů

Na začátku to bylo oťukávání. Dostála si Anaheim vybral na draftu 2018 ve třetím kole a ještě ho nechal nějaký čas v zápřahu ve Finsku. Po přesunu z Ilves Tampere zakotvil brněnský rodák na farmě v San Diego Gulls, ale v ročníku 2021/22 se už na čtyři zápasy podíval i do slavné NHL. O rok později mezi farmou a A-týmem pendloval daleko častěji a připsal dalších 19 startů. Loni už jich bylo 44.

Těsně před startem letošní sezony však přišla ještě jedna zpráva, která brankářskou otázku u Ducks o něco více vyjasnila. Gibson musel na akutní operaci slepého střeva a může chybět i celý první měsíc.

Dostál a jeho bilance v NHL. Livesport

"Lukáš si loni otevřel cestu, ukázal, že roli prvního brankáře zvládne. Pořád je to ale ošidné. Člověk nesmí moc předbíhat dopředu, to vždycky odvádí pozornost od současného stavu. Každopádně už není úplný nováček, hlavu má dobře nastavenou a už ví, jak věci v NHL fungují," říká bývalý český gólman Martin Prusek.

Brněnskému rodákovi se tak zjevně naskytla ideální příležitost pro další posun v kariéře. "Z Anaheimu je cítit, že věří Čechům. Radko Gudasovi svěřili roli kapitána, dali najevo, že je to ten správný lídr pro jejich tým. A to je určitě dobře i pro Lukáše. Ale samozřejmě to neznamená, že bude chytat automaticky. Bude tu svou kvalitu muset dokazovat na ledě při každém zápase," dodává muž, který v NHL chytal za Columbus a Ottawu.

Titul mistra světa nic neznamená

Český fanoušek má Dostálovu osobnost a fantastické výkony spojené s vítěznou jízdou české reprezentace na mistrovství světa. Působivé vystoupení českého brankáře prý ale na manažery v NHL tolik dojmů nedělá. "Nová sezona je zase úplně nový příběh, jde se od nuly a na Prahu se už nikdo ptát nebude. Teď tu formu bude muset ukázat i v Americe," tuší Prusek.

Situace, ve které se český brankář nachází, může být ale zároveň i velmi ošidná. Jestliže Dostál vstoupí do sezony jako první gólman týmu a Anaheim nebude vyhrávat, snadno se vše může změnit. "Budou se od něj čekat vítězství a zároveň je to kolektivní sport. Aby byl Anaheim úspěšný, musí to jít Lukášovi a musí hrát i mužstvo před ním. Vše se musí prolínat, těch faktorů je víc," varuje Prusek.

Na začátku sezony měl českému gólmanovi původně dělat kolegu švédský zelenáč Calle Clang, ale Anaheim v pondělí stáhl z listiny nechráněných hráčů mazáka Jamese Reimera z Buffala.

Perspektivní 24letý Dostál si svými výkony může říci o novou smlouvu. Letos mu bude dobíhat dvouletý kontrakt, díky kterému inkasuje "pouhých" 812 500 dolarů (cca 19 milionů korun). Naopak v případě Gibsona má nyní Anaheim závazek v podobě smlouvy do konce ročníku 2026/27 na 6,4 milionu dolarů na sezonu. Není tak příliš pravděpodobné, že by v další sezoně pokračovali v týmu Ducks oba.

Porovnání českých gólmanů za sezonu 2023/24. Livesport

Další čeští brankáři

David Rittich (Los Angeles)

Loňskou sezonu sice kryl záda Camu Talbotovi, ale čísla měl výborná. Po odchodu svého kolegy do Detroitu ale Kings angažovali další výraznou osobnost. Rittich nyní bude bojovat o větší porci zápasů s Darcym Kuemperem, který v roce 2022 pomohl Coloradu ke Stanley Cupu. "Po loňské zkušenosti mu ale management věří. A i když má jeho nový konkurent podepsáno za dost peněz, tak má David pozici daleko otevřenější, vždyť loni začínal na farmě," myslí si Prusek.

Petr Mrázek (Chicago)

Sezona 2023/24 byla z pohledu Mrázka výjimečná. Odchytal 56 utkání, což je jeho kariérní maximum. Bylo to dané i tím, že jeho kolega Arvid Söderblom neměl tak dobrá čísla. Blackhawks ale nyní vyztužili sestavu o Laurenta Brossoita, který jistě bude mít daleko větší ambice než 25letý Švéd.

Těsně před startem sezony se ale nový Mrázkův kolega zranil a vynechá zřejmě úvodní venkovní trip. "I když Blackhawks nebyli dobrý tým, chytal Petr hodně a velmi dobře, svého konkurenta prostě předčil. Teď už to vypadá, že by se i tým měl odrazit ode dna. Kromě Brossoita ale možná bude dostávat šanci i Drew Commesso, mladý kluk, kterého si Chicago postupně vychovává."

Karel Vejmelka (Utah)

V týmu Arizony český brankář postupně ztrácel pozici a větší porci zápasů dostal Connor Ingram, který Vejmelku předčil i v číslech. Klub se nyní přestěhoval do Utahu, gólmanský tandem ale zůstal. "Karel tu poslední sezonu sice neměl tak dobrou, ale v týmu je situace stále otevřená, jasná jednička není daná a opět se asi oba budou střídat. Bude záležet na tom, komu se bude na začátku dařit a samozřejmě i na výkonech týmu."

Vítek Vaněček (San Jose)

Sharks loni protočili pět gólmanů a s příchodem Vaněčka si slibují ustálení brankářského tandemu. Rodáka z Havlíčkova Brodu v uplynulé sezoně trápilo zdraví a ještě v dresu Devils zasáhl jen do 32 zápasů. V San Jose se o brankoviště bude dělit s Mackenziem Blackwoodem, také se ale očekává doba přestavby a tým zřejmě zůstane mimo boje play off.

Dan Vladař (Calgary)

Přichází velká příležitost. Flames se rozloučili se stálicí Jakobem Markströmem a Vladař by měl být jak platově, tak i věkově mužem číslo 1. Jenže druhý z dvojice Dustin Wolf dostal loni velmi podobnou porci zápasů a úspěšnost měl lepší. A i podle předsezonních zápasů to vypadá tak, že právě 23letý Američan bude novou jedničkou Calgary.

Na soupiskách týmů jsou pro ročník 2024/25 také Jakub Škarek v New York Islanders, Jakub Dobeš v Montrealu, Jakub Málek v New Jersey, Aleš Stezka v Seattlu, Tomáš Suchánek v Anaheimu a Jiří Patera ve Vancouveru. Všechny ale zřejmě čeká sezona ve farmářských týmech.