Couturier se konečně dočkal. Po 20 měsících a dvou operacích zad si zahrál za Philadelphii

Po dlouhých 20 měsících a dvou operacích zad naskočil útočník Sean Couturier konečně znovu do hokejového zápasu. Třicetiletý mistr světa z Prahy z roku 2015 nezabránil vysoké porážce Philadelphie 0:6 v přípravném utkání na ledě New Jersey.

"Trochu jsem se na tuhle chvíli načekal," řekl Couturier před zápasem. V NHL hrál naposledy v prosinci 2021. "Celé léto jsem na to myslel a teď to přišlo. Jsem nadšený, že do toho zase vpadnu a budu hrát. To mi chybělo nejvíc," uvedl kanadský útočník.

S fyzickým kontaktem dlouho neotálel a hned v prvním střídání narazil na mantinel obránce Dougieho Hamiltona. "Samozřejmě jsem to chtěl otestovat a zjistit, jak to bude vypadat. Párkrát jsem do toho šel tělem. Musím přidat trochu na síle a vyhrát víc soubojů, to přijde," řekl držitel Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka NHL z roku 2020.

Na výhře New Jersey se podílel úvodním gólem český útočník Ondřej Palát.

Přehled zápasu NJ Devils – Philadelphia 6:0