Příprava NHL: Kubalík už pálí za Ottawu, vítěznou trefu u výhry Devils si připsal Palát

Dominik Kubalík (28) vstoupil do svého angažmá v Ottawě skvělým způsobem. Český útočník gólem a asistencí pomohl k výhře nad Torontem 4:3 po prodloužení. V sestavě Sens nechyběl ani mladý obránce Tomáš Hamara (19). Výraznou českou stopu mělo také utkání mezi New Jersey a Philadelphií, kde se jednou trefil Ondřej Palát (32) a přispěl k jednoznačné výhře Devils 6:0. První dvě třetiny to z branky jistil bezchybný Vítek Vaněček (27).

Hokejisté Ottawy měli výborný vstup do utkání a už v 2. minutě se ujali vedení, když se prosadil Roby Jarventie, jemuž na gól přihrál Dominik Kubalík. O pět minut později se už český útočník převtělil do své obvyklé role – tedy střelce. Před brankou šikovně tečoval nahození Thomsona a gólman Woll neměl šanci zareagovat.

Toronto se nicméně nevzdalo a díky trefě Marnera dokázalo šest sekund před koncem základní hrací doby poslat zápas do prodloužení. V něm si vedli lépe hosté, když obránce Jakob Chychrun svým druhým gólem v utkání rozhodl o výhře Sens. V dresu Ottawy nastoupil i Tomáš Hamara, který na ledě strávil necelých devět minut. Na straně Toronta nechyběl David Kämpf.

"Hraje velmi inteligentní hokej. Je zodpovědný na obou stranách hřiště," prohlásil na adresu Dominika Kubalíka asistent trenéra Davis Payne. Chvály se český kanonýr dočkal také od spoluhráče Robyho Jarventieho, kterému přihrál na gól. "Pravděpodobně je to evropská chemie. Je to tak dobrý hráč, že je snadné s ním hrát, protože má na ledě přehled a má také skvělou střelu."

Jednoznačnou záležitostí se stalo utkání mezi Devils a Flyers. Svým dílem k tomu přispělo i české duo Ondřej Palát - Vítek Vaněček. Prvně jmenovaný otevřel skóre utkání už v 68 sekundě utkání, když zužitkoval skvělou přihrávku od Jespera Bratta. Palátovi spoluhráči v první třetině přidali ještě další tři branky a defacto rozhodli o osudu utkání.

Gólem a asistencí se v zápase blýskl Timo Meier. Mnoho práce v brance Devils neměl Vítek Vaněček, jenž během 40 odchytaných minut čelil pouze 11 střelám, poté přepustil své místo Kallgrenovi.

New Jersey odehrálo v noci hned dva duely. Druhý tým Devils s Tomášem Noskem v sestavě porazil Montreal 4:2, český útočník se ale na rozdíl od Paláta neprosadil. Téměř polovinu zápasu za Montreal odchytal dvaadvacetiletý Jakub Dobeš. Český gólman inkasoval dvě branky z 13 střel.

Kuriózní branku vstřelil v úvodu druhé třetiny Šimon Nemec. Nahození slovenského obránce ze středního pásma se nepředvídatelně odrazilo od mantinelu a zapadlo za záda Samuela Montembeaulta.

Další přípravné zápasy

Plný počet minut odchytal při výhře 3:2 po samostatných nájezdech gólman Calgary Daniel Vladař. Bývalý brankář Bostonu kryl 35 z 37 střel Seattlu a v závěrečném rozstřelu neinkasoval ani jednou.

Hokejisté Flames a Kraken sehráli ještě jeden zápas. V dresu nejmladšího týmu ligy Seattlu poprvé nastoupil také Aleš Stezka, který před sezonou podepsal roční smlouvu. Gólman, který v minulé sezoně hájil branku Vítkovic, odchytal závěrečnou třetinu, inkasoval v ní jednu branku z pěti střel a pomohl k výhře 5:3.

Polovinu zápasu proti Coloradu strávil v brance Vegas Jiří Patera. Český gólman kryl 10 z 11 střel, prohru 2:3 ale neodvrátil. Úřadující šampioni Stanley Cupu prohráli i druhý přípravný duel.

Kompletní výsledky přípravných zápasů NHL