Dá NHL Atlantě třetí pokus? Trh se změnil, dveře jsou otevřené, zní z vedení soutěže

V Atlantě by mohl vzniknout nový klub.

Bill Daly (59) vyjádřil naději, že pokud se liga rozšíří o nový klub v Atlantě, bude si vést lépe než jeho předchůdci. Atlanta Flames hrála v NHL v letech 1972 až 1980, ale pak se organizace přestěhovala do Calgary. Atlanta Thrashers hrála v zámořské lize v letech 1999 až 2011, později se klub přestěhoval do Winnipegu a změnil název na Jets.

Komisař NHL Gary Bettman uvedl, že rozšíření není pro ligu v současné době prioritou. Proslýchá se však, že existují vlastnické skupiny, které chtějí aby se NHL vrátila do Atlanty nebo na její předměstí. Uvažuje se o městech jako Alpharetta nebo Forsyth County.

"Věřím, že některé problémy, kterým jsme v minulosti v Atlantě čelili, lze překonat. Díky úspěchu expanze ve Vegas a Seattlu chce stále více lidí vlastnit profesionální hokejové týmy. Existují potenciální trhy, které by mohly být pro NHL vhodné, takže máme otevřené dveře," nechal se slyšet Daly, zástupce komisaře NHL, v rozhovoru pro ESPN.

"Pokud máte zájem a plán, přijďte za námi, určitě to oceníme. Pokud budeme mít zájem i my a další majitelé klubů NHL, můžeme to uskutečnit. V tuto žádné konkrétní plány neexistují, ale situace se může změnit," dodal Daly.

Liga se v Atlantě hrála již dvakrát. Celky Atlanta Flames (1972-1980) i Atlanta Thrashers (1999-2011) ale na mapě NHL vydržely pouze několik let. Situace v hlavním městě státu Georgia je však podle Dalyho hokeji nakloněna více než v minulosti.

"Myslím, že doba a demografie trhu v Atlantě se dost změnila. Ve městě je nyní mnoho velkých podniků," uvedl Daly. "Když se podíváte na Braves (tým hrající baseballovou MLB), jejich nový stadion je na skvělém místě a pravidelně vyprodává," řekl.