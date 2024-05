Dallas v play off NHL vrátil Edmontonu úder a vyrovnal sérii, Faksa do zápasu nenaskočil

Hokejisté Dallasu porazili na svém ledě Edmonton 3:1 a vyrovnali stav finále Západní konference NHL na 1:1. Domácí útočník Radek Faksa (30) zůstal mimo sestavu. Nejlepším hráčem zápasu byl vyhlášen Mason Marchment (29), který ve 44. minutě zlomil nerozhodné skóre 1:1.

"Jsme tak vyrovnaní, že po zbytek série musíme brát každý zápas jako rozhodující číslo 7," uvedl Marchment. "Neznám mnoho lepších pocitů než dát gól v play off," doplnil autor vítězné trefy.

Dallas změnil po prohře v úvodním zápase složení čtvrté formace a Faksu nahradil Ty Dellandrea. Domácí udeřili ze své první střely v utkání, z přečíslení dva na jednoho se prosadil ve čtvrté minutě Jamie Benn. Edmonton odpověděl už za 44 sekund, z dorážky vyrovnal Connor Brown.

S nerozhodným stavem mohli být spokojenější domácí, protože je Edmonton přestřílel v úvodní třetině 16:4. "Vlétli na nás, ale Jake (brankář Oettinger) chytal neuvěřitelně. Bez něj bychom nevyhráli," uvedl kapitán Benn.

Trenér Dallasu Pete DeBoer doplnil, že se jeho svěřenci dlouho rozkoukávali. "Vypadalo to, jako bychom čekali, co se stane. Připomněli jsme si, že musíme hrát stejně, jako by šlo o rozhodující zápas série, a poslední dvě třetiny byly excelentní," podotkl kouč.

Dallas nasměroval k výhře Marchment, který tečoval střelu Ryana Sutera. Výsledek zpečetil Esa Lindell, jenž při hře Edmontonu bez gólmana trefil z obranné modré čáry prázdnou branku. "Možná trochu přidali a neměli jsme tolik střel jako v první třetině, ale pořád jsme měli šance, abychom vyrovnali. Zejména v závěru," uvedl trenér Edmontonu Kris Knoblauch.

McDavid s Draisaitlem bez bodu

Klíčem k úspěchu Stars bylo, že ubránili nejproduktivnější dvojici play off Connora McDavida a Leona Draisaitla. Německý útočník vyšel až ve čtrnáctém utkání letošní vyřazovací části bodově naprázdno.

"Rozdíly jsou malé. Dnes rozhodla jedna teč. Také jsme měli velké příležitosti a nevyužili je. Nikdo neprohrává rád, ale pozitivní je, že se vracíme domů s jednou výhrou ze dvou zápasů," pronesl McDavid, který rozhodl úvodní duel v prodloužení.