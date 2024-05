Dallas udělal další krok k finále Stanley Cupu, vedení 2:1 v sérii trefil hattrickem Robertson

Dallas díky hattricku Jasona Robertsona vyhrál na ledě Edmontonu 5:3 a ve finále Západní konference NHL se ujal vedení 2:1 na zápasy. Domácím k výhře nestačili ani dva body Connora McDavida.

Edmonton do utkání vstoupil výborně. Hned v úvodu třetí minuty McDavid trefil na hranici brankoviště Zacha Hymana a po jeho teči zapadl puk do branky. O dalších pět minut později už to bylo 2:0. Mattias Ekholm prokroužil útočné pásmo, našel McDavida a ten z bezprostřední blízkost podruhé dotlačil puk za Jakea Oettingera.

Úvod druhé třetiny patřil hostům. Dvěma góly nejprve srovnal Jason Robertson a v čase 29:08 poslal Dallas poprvé v zápase do vedení Wyatt Johnstone. Nejlepší střelec Stars ve vyřazovacích bojích si našel odražený puk a poslal ho do odkryté části branky.

Oilers ještě ve druhé třetině zásluhou Adama Henriqua srovnali. V polovině třetího dějství ale opět vzal osud zápasu do vlastních rukou Robertson. Americký útočník v 52. minutě nachytal Skinnera pokudem z brankové čáry a zaznamenal první hattrick v bojích o Stanley Cup.

Druhé vítězství Stars v sérii pečetil gólem do prázdné branky obránce Miro Heiskanen. Český útočník Radek Faksa se do sestavy Dallasu nevešel.

