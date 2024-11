Expert: Kvalita českých hokejistů v NHL upadá. Na vině je extraliga i mládežnické akademie

Česko už pár let nepatří mezi továrny na talenty NHL, počet tuzemských hráčů působících v nejprestižnější hokejové soutěži světa se každoročně snižuje. Na začátku sezony jich na soupiskách zbylo pouze 22, před dvaceti lety to byl přitom zhruba trojnásobek, před deseti dvakrát tolik. NHL dokonce vyřadila český tým z množiny účastníků Světového poháru, z nějž se tak stal Turnaj čtyř velmocí. Co stojí za úpadkem podle experta uznávaného webu The Athletic Scotta Wheelera?

Jedním z důvodů, proč Češi pomalu opouštějí hlavní hokejovou scénu, je v jeho očích úroveň tuzemské nejvyšší soutěže. "Extraliga stále nepatří mezi nejsilnější profesionální ligy v Evropě, proto je pro hráče těžké v ní zůstat, když mají možnosti odejít do Finska, Švédska nebo do Kanady," soudí zámořský novinář.

Setrvat v Česku a prosadit se je pro hráče kolikrát obtížnější, i když podotýká, že ti nejlepší pozornosti skautů neuniknou. "Například Radim Mrtka bude vybrán v prvním kole příštího draftu a hraje v Česku. Myslím, že to začíná u profesionální ligy. Pokud je silná a zdravá, promítá se to i do možnosti mladších hráčů hrát hokej na vysoké úrovni."

V tom selhávají mládežnické akademie. Talentovaní hráči v mladém věku přerostou juniorky, jelikož liga nemá úroveň. "Ve Skandinávii nebo v Kanadě mohou mladí hrát do 19 let juniorku a zlepšovat se. U vás není kam jít. Když jste elitní junior, jste prostě až moc dobrý a přestanete se rozvíjet," tvrdí expert. V důsledku toho pak nadaní kluci musejí vkročit do seniorského hokeje dřív, než jsou připraveni. Kromě odchodu do zahraničí nemají podle Wheelera jinou možnost.

A dodává, že pro hráče typu plzeňského obránce Adama Jiříčka je těžké, aby v 16 nastupovali v přesilovce a v první pětce na profesionální úrovni proti dospělým chlapům a sbírali body. "A přitom to v tomto věku ještě potřebují. Stále si musejí budovat sebevědomí, hrát s pukem a v přesilovkách... Jenže jako trenér musíte vyhrávat zápasy a postavit šestnáctiletého kluka do hlavní role... Kdyby byla juniorská úroveň lepší a konkurenceschopnější, kluci by tam mohli zůstat o něco déle a rozvíjet své dovednosti tam, místo toho aby museli jít do extraligy."

Navzdory tomu stále několik českých talentů přitahuje pozornost skautů i fanoušků. Wheeler připomíná stříbrnou medaili z loňského juniorského mistrovství světa i zajímavý tým na MS do 18 let. "V Lize mistrů a v Evropě je stále spousta dobrých mladých českých hokejistů, každý rok jsou z Česka draftováni hráči v prvním kole. Stále u vás produkujete talenty," dodává.

O pevné místo na soupisce bojuje v Columbusu David Jiříček, jenž by měl být podle Wheelera v budoucnu oporou Blue Jackets. Jeho čas teprve přijde. "Obráncům vždy trvá déle, než se vypracují. Není výjimkou, když trvá do jejich 22, 23 let, než se v NHL opravdu prosadí. Ve dvaceti je velmi těžké stát se špičkovým bekem," myslí si.

Trvale se chce v Buffalu prosadit i kapitán zmíněných stříbrných juniorů Jiří Kulich. Mladí útočníci to mají jednodušší, soudí reportér The Athletic, a odchovanec Karlových Varů je na správné cestě. "Myslím si, že Kulich může v NHL dávat 25, 30 gólů za sezonu a být hráčem druhé formace. Má podle mě jednu z nejlepších střel mezi všemi nováčky. Už jen díky této zbrani bude podle mě v NHL představovat nebezpečnou přesilovkovou hrozbu. Očekávám, že se stane 50bodovým útočníkem, který bude pro Sabres velmi platný."

Naopak Slovensko má v posledních letech v rukávu hned několik špičkových es. Zejména v ročnících 2004 a 2005 se zadařilo a povedlo se vychovat talenty jako Šimona Nemce, Juraje Slafkovského či Dalibora Dvorského. Tím se Česko pochlubit nemůže. Kvalita jeho hráčů, kteří do NHL přicházejí, je podle Wheelera stále nižší a nižší. "Vždy se jich najde pár v prvním kole draftu, ale už to není taková vlna hvězd jako dřív."