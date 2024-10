Týden v NHL: San Jose smutně přepisuje historii, Jiříček sestřelil kameramana a Kirklandův příběh

Hokejová NHL má za sebou další kompletní týden. Kdo během něj nasbíral nejvíc bodů, který gólman zazářil, co se objevilo na sociálních sítích a jaká událost zaujala experta Livesport Zpráv a dlouholetého hráče zámořské soutěže Ladislava Šmída (38)? To vše v pravidelné pondělní rubrice Týden v NHL.

Nejproduktivnější hráč

Nejproduktivnější muž sezony je v tuto chvíli kapitán Vegas Golden Knights Mark Stone, a to i díky vydařeným třem zápasům, ve kterých vstřelil dvě branky a na šest dalších nahrál. Utkání proti Los Angeles rozhodl svým 39. vítězným gólem v kariéře. Čtyři body získal v přesilové hře, to nikdo během celého týdne nezvládl.

Brankář týdne

Po úvodních čtyřech porážkách se hokejisté Colorada zvedli a zapsali pět výher v řadě. Překvapivě jim k tomu pomohl i finský nováček Justus Annunen, který teď postupně vychytal Seattle, Utah i Ottawu a jako jediný gólman dokázal zapsat tři vítězství. Celkem zastavil 76 střel z 83 a držel procentuální úspěšnost zákroků 91,6%.

Čech týdne

Zdá se, že Tomáš Hertl se pomalu ve Vegas rozkoukal a předposlední vítěz Stanley Cupu tak začíná zjišťovat, co v českém mazákovi má. Golden Knights mají za sebou tři výhry, ve kterých dali devatenáct branek a bývalá opora San Jose zapsala tři branky a čtyři asistence.

Hertl zazářil hlavně během výhry 6:1 nad Los Angeles, to sesbíral dvě branky a stejný počet nahrávek. Šlo o jeho nejlepší zápas v dresu Vegas. Přidal také tři kladné body a desetkrát vystřelil, přitom na ledě strávil jen 16 minut a 45 sekund.

Highlight týdne

Když v úterý v šesté sérii nájezdů rozhodl zápas Calgary proti Pittsburghu, nemohl se Justin Kirkland ubránit úsměvu. "Je to neuvěřitelné, asi nikdy jsem nebyl takhle nervózní," řekl po zápase pro NHL.com osmadvacetiletý Kanaďan. Proč? To je jednoduché.

Draftovaný byl Nashvillem ve třetím kole v roce 2014 a než došlo na premiéru v NHL, musel se osm let protloukat nižšími ligami AHL a ECHL. A když už se na soupisku Anaheim Ducks v lednu 2023 probil, cestou na osmý zápas byl konec. "Probudil jsem se v sanitce, vedle mě seděla moje žena a brečela a vedle ní náš trenér Dallas Eakins. Jako opora," vzpomínal na autonehodu, ke které došlo právě po cestě na utkání.

Těžký úraz hlavy, zlomeniny v obličeji, operace... Ale nejhorší podle Kirklanda byla psychika. Tři měsíce rehabilitace a přemýšlení, co bude dál. Ale ze všeho se dostal, na startu této sezony dokonce vstřelil první gól v NHL a aktuálně už má v sedmi utkáních na kontě čtyři body (1+3).

Statistika týdne

San Jose Sharks jsou v přestavbě a v Kalifornii skutečně nezažívají lehké časy. Uplynulý ročník začali s bilancí 0-10-1, a ten současný rozjeli stylem 0-7-2 a na výhru dál čekají. Jde tak o první tým NHL, který dva ročníky v řadě rozjel minimálně s devíti porážkami za sebou. "Je to trapné," řekl po sobotní porážce 3:7 s Vegas trenér Ryan Warsofsky.

Ze sociálních sítí

Stále to není ono, talentovaný mladý obránce David Jiříček se ještě nedokázal probojovat na soupisku Columbusu a zatím odehrál v ročníku jen dva zápasy. V tom druhém proti Torontu zaujal hlavně tím, že poté, co ho u mantinelu trefil veterán Max Pacioretty, pořádně překvapil kameramana.

Fotografie týdne

Takhle si poskočil útočník Kiefer Sherwood z Vancouveru, a to rovnou ve slavné chicagské hale, kde kdysi podobné parády předváděl ten nejlepší – samotný Michael Jordan.

Sherwood si pořádně vyskočil. x.com/Canucks

Pohled Ladislava Šmída

"Bostonský kapitán Brad Marchand v pondělí zavinil proti Utahu vyrovnávací gól na 1:1 a na střídačce si to pak pořádně vyslechl od trenéra Jima Montgomeryho. Svého kouče, kterého následně média celkem kritizovala, se pak zastal. Tuším, že řekl, že když člověk udělá chybu, měl by si to pak taky vyžrat a mně se to líbilo. Ještě před pár lety tohle bylo úplně normální, teď si někteří lidé myslí, že kolem hráčů by se mělo chodit po špičkách.

Samozřejmě něco jiného je to v NHL a něco jiného třeba u dětí, tam je potřeba určitý balanc a opatrnost. Protože výchova je teď zkrátka jiná. Pamatuju si, že už táta na mě byl tvrdý – možná někdy až moc – ale já pak zase nebyl překvapený, když na mě někdy někdo zvýšil hlas. To jsou emoce.

Marchand se k tomu postavil skvěle, když člověk udělá chybu, je někdy třeba slyšet to pořádně nahlas, aby si to všechno uvědomil. Občas mě fakt hodně překvapuje, že se doba tak změnila. Něco takového by se před deseti lety vůbec neřešilo.

Na druhou stranu v případě, že by se to stávalo opakovaně, by mohl trenér svého hráče klidně "ztratit". Jenže takový matador, jako je Marchand, s tím to nic neudělá, ten si z toho vezme přesně to, co potřebuje. A ještě ho to možná motivuje. Mladého hráče by to ale klidně mohlo změnit, mohl by se sesypat a dělat si co chce."