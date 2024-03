Famózní Rittich v NHL vynuloval Minnesotu a připsal si třetí shutout v sezoně, Faksa nahrával

David Rittich (31) zastavil v NHL všech 31 střel hokejistů Minnesoty, připsal si třetí nulu z posledních deseti startů a dovedl Los Angeles k výhře 6:0. Jihlavský rodák si vylepšil obě hlavní brankářské statistiky: ve 21 zápasech má úspěšnost zásahů 92,1 procenta a v průměru inkasuje 2,17 branky na utkání. V NHL chytá od sezony 2016/17 a lepší čísla po základní části nikdy neměl. Jednu nahrávku si u triumfu 5:2 Dallasu nad Arizonou připsal Radek Faksa (30). Pětibodový večer prožil americký útočník Auston Matthews (26), jenž se proti Washingtonu blýskl bilancí (2+3).

Domácí hokejisté s Rittichem v brance si vytvořili rozhodující náskok už v první třetině, kterou ovládli v poměru 3:0. Skóre zápasu otevřel již v 6. minutě Phillip Danault, přičemž do konce první třetiny na něj navázali také Kevin Fiala a Viktor Arvidsson.

Ve stejném duchu vstoupili Kings i do druhé dvacetiminutovky, kde již po 28 sekundách zvýšil na 4:0 obránce Matt Roy. Když se ve 28. minutě v přesilové hře prosadil i Jordan Spence, bylo to moc i na Marca-André Fleuryho, kterého v brance Wild nahradil Filip Gustavsson. Ten však čisté konto na rozdíl od Ritticha uhájil pouze deset minut, než ho prostřelil dlouholetý kapitán Los Angeles Anže Kopitar.

V závěrečné části hry už se ani jeden z celků neprosadil, což mimo jiné znamenalo, že si Rittich připsal již třetí vychytanou nulu v aktuálním ročníku a stal se druhou hvězdou zápasu, předčil jej pouze Arvidsson, který si připsal gól a přihrávku. Stejné bilance dosáhl i Kopitar. Slovinský útočník se stal 52. hráčem v historii NHL, který v soutěži nasbíral 1200 bodů.

"Zápas byl vyrovnanější, než ukazuje skóre," uznal trenér Los Angeles Jim Hiller. "Kdyby to skončilo 3:2 nebo 4:3, nikdo by se nedivil. Brali bychom to. Měli jsme ale trochu štěstí při pár tyčkách a taky David předvedl několik dobrých zákroků. Mohlo to být těsnější, ale myslím si, že jsme odehráli slušný zápas od začátku do konce," doplnil.

Rittich, který podepsal v létě s Los Angeles jednoletou smlouvu, přitom začal sezonu na farmě. Klub si jej vytáhl do hlavního týmu v prosinci a český gólman šanci skvěle využil.

Dallas prohrával po úvodní třetině 0:1, ale ve 46. minutě už vedl 5:1. Pátý gól padl po akci Faksy. Český útočník se odvážně natlačil od zadního mantinelu před branku a jeho střelu sice gólman chytil, ale z dorážky se prosadil Craig Smith. Na obratu se podílel gólem i Jamie Benn, který nastoupil k 1100. zápasu v NHL a všechny je odehrál v barvách Stars. V brance Arizony dostal přednost Connor Ingram před Karlem Vejmelkou.

"Dobře jsme začali, ale od druhé třetiny nás zatlačili a až příliš často jsme ztráceli puky," uvedl trenér Arizony Andre Tourigny. "Jsou výborní ve hře okolo branky, a to je důvod, proč jsou jedním z kandidátů na Stanleyův pohár," doplnil kouč. Dallas ztrácí jen bod na Vancouver, vedoucí tým Západní konference.

Matthews si upevnil vedení v tabulce střelců. Na kontě má 57 zásahů, o třináct více než na čtvrtém místě David Pastrňák z Bostonu. Americký útočník skóroval už po šestnácti sekundách a ve 33. minutě zvýšil na 3:1. Na obě branky mu přihrál Max Domi, který v zápase asistoval čtyřikrát. "Měli jsme nulovou odpověď na hráče číslo 34," vyzdvihl trenér Washingtonu Spencer Carbery Matthewse, jehož označil za hlavní důvod, proč prohráli.

Ovečkin dal v posledních dvou měsících 15 branek a přibližuje se historickému rekordu NHL v počtu nastřílených gólů. Na kontě má 845 branek, Wayne Gretzky vede s 894 trefami.