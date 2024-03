Pastrňák v NHL znovu řádil, hattrickem sestřelil Ottawu. Dvě nahrávky zapsali Nosek a Palát

Český útočník David Pastrňák (27) opět ukázal, proč patří mezi nejlepší střelce celé soutěže. V utkání proti Ottawě, které Boston vyhrál 6:2, dokázal rodák z Havířova nasázet svému soupeři hattrick – celkově už jeho 17. v NHL. Celkově má Pastrňák na svém kontě už 44 gólů, což ho v tomto ohledu řadí na čtvrté místo v lize. Vydařený zápas za sebou mají i Tomáš Nosek (31) a Ondřej Palát (32), kteří si u triumfu Devils 5:2 nad Pittsburghem připsali po dvou nahrávkách.

Pastrňák, jenž v předchozích dvou duelech vyšel střelecky naprázdno, otevřel skóre zápasu v deváté minutě, když z prostoru v mezikruží dokázal skvěle tečovat nahození Matta Grzelcyka. O tři minuty později se mohl český kanonýr radovat znovu. Tentokrát ve svém obranném pásmu vystihl nepřesnou rozehrávku hostů a dostal se do samostatného úniku, který i s trochou štěstí proměnil kličkou do bekhendu.

Ve druhé části hry se Ottawa zásluhou Shanea Pinta a Bradyho Tkachuka dostala zpět do hry, nicméně v úvodu třetí třetiny o sobě dal znovu vědět Pastrňák. Ve 45. minutě se mezi kruhy dostal k volnému puku a nenápadným, nicméně přesným bekhendovým pokusem překvapil Korpisala a mohl slavit svůj 17. hattrick v základní části. Boston následně ještě své vedení navýšil a mohl oslavit třetí výhru v řadě.

"Když se vám daří, je to určitě zábava," řekl v pozápasovém rozhovoru pro klubový web Pastrňák. "Tenhle hattrick je rozhodně výjimečný, protože to byly dva bekhendy a jedna teč. To se mi moc nestává, takže to bylo zajímavé," nechal se slyšet český střelec.

Populární útočník získal za skvělý výkon ocenění pro hráče utkání, nicméně kromě kšilovek mu na ledě přistál také medvědí kožich. "Zajímalo by mě, jak ho dostali na stadion, po zápase jsem jim za tenhle speciální dárek dal moji hokejku," smál se reportérům do kamer po zápase Pastrňák.

V klubové historii Bruins je co se týče třígólových zápasů lepší pouze Phil Esposito (26). Sedmadvacetiletý útočník nastřílel za Boston celkově 345 branek a třetí trefou v zápase se posunul v klubové tabulce kanonýrů na sedmé místo před současného prezidenta Bruins Cama Neeleyho. Pastrňák zároveň prodloužil svou bodovou sérii již na šest zápasů (6+3).

Palát s Noskem nastupují ve třetí řadě s Dawsonem Mercerem, který zakončil akce českých hráčů. Při svém prvním gólu otevřel v šesté minutě skóre z úniku a v 50. minutě zvýšil po vydařené kombinaci do odkryté branky na 4:1. Nosek si ve 25. utkání sezony připsal první přihrávky a zlepšil se na tři body (1+2). Palát má na kontě 28 bodů (9+19). Dvěma trefami podpořil výhru New Jersey i Timo Meier.

"Je to velmi spolehlivá řada," pochválil dočasný trenér New Jersey Travis Green útok s českými hráči. "Umí nejen bránit a chápou, jak hrát v obraně, ale dokážou i vytvořit něco v útoku. To jako trenér chcete, abyste měl lajnu s různými scénáři. Zvláště proti týmům, které mají tři čtyři skvělé formace," doplnil. Dvěma trefami podpořil výhru Devils i Timo Meier.

Carolina položila základ úspěchu v úvodní třetině, kterou ovládla 3:0. Třetí gól týmu vstřelil Nečas, který využil dvě sekundy před první sirénou přesilovou hru střelou z mezikruží pod horní tyč.

"Nechci říci, že je ten gól dorazil, ale dal nám krásný polštář. Byl to ohromně důležitý gól," ocenil trenér Caroliny Rod Brind'Amour trefu českého útočníka, který byl zvolen druhou hvězdou zápasu. Předčil jej Seth Jarvis, který dal první dva góly utkání.

Gólová trefa Martina Nečase proti NY Islanders. nhl.com

Další zápasy

V Los Angeles platil ještě ve 29. minutě nerozhodný stav 1:1. Domácí ale odskočili ve zbytku prostřední třetiny i díky dvěma trefám Anžeho Kopitara na 4:1. Mrázek, který pustil v předchozích třech zápasech dohromady jen pět gólů, inkasoval hlavně z dorážek a po akcích do odkryté branky.

Ani v Nashvillu dlouho nic nenasvědčovalo, že by zápas mohl skončit tak jednoznačným výsledkem. San Jose se dokonce ujalo v čase 25:46 vedení 2:1 a deset minut před koncem prohrávalo jen 2:4. Domácí v závěru dalšími čtyřmi trefami zvýraznili výhru a bodovali popatnácté v řadě, čímž vyrovnali klubový rekord. Dvěma góly k tomu přispěl Michael McCarron.

Vedle Pastrňáka zazářili v úterním programu hattrickem ještě dva hráči. Marku Scheifelemu se to povedlo při výhře Winnipegu 4:2 na ledě New Yorku Rangers. Mikko Rantanen byl strůjcem vítězství Colorada 4:3 v St. Louis. Lídr Avalanche, kteří vyhráli posedmé v řadě, vstřelil úvodní gól zápasu a pak otočil skóre z 2:3.

Poprvé v kariéře zažil Sean Couturier, že zůstal mezi náhradníky. Philadelphia i bez svého zkušeného kapitána udolala Toronto 4:3. Kouč Flyers John Tortorella odmítl rozhodnutí komentovat.

Kompletní výsledky NHL