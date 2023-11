Gudas a Faksa prožili gólový večer, Hronek se desátým bodem v řadě přiblížil českému rekordu

Obránce Filip Hronek (26) šestnáctou asistencí v sezoně pomohl Vancouveru k výhře 5:2 nad Montrealem a bodoval v desátém zápase v řadě. V nedělním programu NHL se prosadili také útočník Dallasu Radek Faksa (29), jenž svým prvním gólem v sezoně přispěl k demolici Minnesoty 8:3 a obránce Radko Gudas (33), který pečetil vítězství Anaheimu 4:1 nad San Jose. Jedinou branku Sharks připravil Tomáš Hertl (30).

Hronek svou nejdelší bodovou sérii v kariéře protáhl ve 38. minutě zápasu, kdy se podepsal pod gól na 3:0. Český bek zachytil puk u mantinelu a posunul ho za branku Canadiens. Tam ho sebral Conor Garland jenž v zakončení nadvakrát neuspěl, jeho práci ale bekhendovou dorážkou dokončil Dakota Joshua.

Hronek je teprve sedmým obráncem za posledních 30 let, který v NHL asistoval alespoň v deseti po sobě jdoucích zápasech. Jeden duel ho dělí od vyrovnání nejdelší bodové série mezi českými obránci. Rekord zatím drží Jiří Bubla, který se v sezoně 1983/1984 rovněž v dresu Vancouveru zapsal do statistik jedenáctkrát v řadě.

Na šesté výhře Canucks z posledních sedmi zápasů se gólem a asistencí podíleli, Garland, Joshua a Brock Boeser. Jednu asistenci zaznamenal také nejproduktivnější bek ligy Quinn Hughes. Hronek v bodování obránců drží čtvrté místo. Mezi parťáky z prvního obranného páru Canucks se vklínili Victor Hedman z Tampy Bay a coloradský Cale Makar.

Faksa svou první branku v sezoně vstřelil v desáté minutě zápasu proti Minnesotě. Český centr v oslabení využil zaváhání Wild v rozehrávce, získal puk v útočném pásmu a střelou mezi nohy brankáře Marca-Andrého Fleuryho zvýšil na 2:0 pro Dallas.

Stars nakonec v Minnesotě vyhráli vysoko 8:3. Výrazný podíl na jednoznačném vítězství měly speciální týmy hostů. Pět branek Dallas vstřelil v přesilovkách a dvakrát se prosadil v oslabení. Jedinou branku při hře pět na pět dal v 11. minutě Matt Duchene.

Anaheim porazil San Jose a bodoval po dvou prohrách. Gudas k výhře Ducks přispěl ve 43. minutě gólem na konečných 4:1. Řízný obránce dal svou druhou branku v sezoně s velkým štěstím. Jeho střelu od modré čáry zblokoval Mike Hoffman a vysoko plachtící puk zapadl za záda dezorientovaného gólmana Mackenzieho Blackwooda.

"Je těžké přijmout, že nás definitivně položil právě takový gól, ale je jasné, že v hokeji takové góly padají. Kdo nevystřelí, ten gól nedá. Je to pro nás poučení do dalšího zápasu. I my se musíme tlačit do zakončení, abychom dali nějaké škaredé branky," řekl Hertl, jenž v první třetině připravil vyrovnávací trefu Sharks.

San Jose se zatím v ofenzivě trápí. Sharks v patnácti zápasech vstřelili jen 18 gólů a pražský rodák, jenž je s deseti body je nejproduktivnějším hráčem týmu, tak má podíl na více než polovině branek Žraloků v ročníku.

"I dnes jsme doplatili na špatnou produktivitu. Nedokázali jsme využít nějakou z přesilovek a náš dobrý start do zápasu přišel vniveč. Potřebovali bychom nějakým gólem zlomit zápas na naši stranu, ale to se nepovedlo. Je to škoda, protože jsme nepředvedli špatný výkon," řekl Hertl, jemuž se tak nepodařilo oslavit vítězně nedělní 30. narozeniny.

Dvěma góly a asistencí řídil výhru Ducks Frank Vatrano. Dvě branky připravil Ryan Strome a jednu nahrávku zapsal druhý hráč červnového draftu Leo Carlsson. Švédský útočník v 10 zápasech zaznamenal osmý bod a je šestým nejproduktivnějším nováčkem NHL.

Elitním hráčům letošního draftu se v nedělním programu dařilo. Jednička Connor Bedard navázal na výkon proti Tampě Bay a podruhé za sebou vstřelil dvě branky. Třetí hráč výběru Adam Fantilli také skóroval ve druhém utkání za sebou a se čtyřmi góly a pěti asistencemi je čtvrtým nejproduktivnějším nováčkem ročníku. Na vedoucího Bedarda ztrácí čtyři body.

Příspěvky Bedarda a Fantilliho k výhrám nevedly. Chicago podlehlo Floridě 3:4 a Columbus prohrál na ledě NY Rangers 3:4 po samostatných nájezdech. V Madison Square Garden zářil první hráč draftu 2020 Alexis Lafreniere, jenž výhru Rangers řídil dvěma přesnými trefami a vítězným nájezdem v závěrečném rozstřelu.

