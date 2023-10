Příprava NHL: Blümel se gólem podepsal pod výhru Dallasu, Jiříček se blýskl parádní nahrávkou

Hokejisté Dallasu v přípravě na novou sezonu NHL porazili St. Louis 4:3 v prodloužení i díky trefě Matěje Blümela (23), jenž bojuje o místo v prvním týmu. Gólem se v nočních zápasech prezentoval také Tomáš Hertl (29), který tři minuty před koncem základní hrací doby poslal zápas do prodloužení. V něm však bylo úspěšnější Los Angeles, které si připsalo výhru 2:1 v prodloužení. Parádní asistencí na sebe upozornil mladý obránce David Jiříček (19), když na začátku druhé třetiny po krásné individuální akci připravil gól pro Patrika Laineho.

V zápase mezi Buffalem, za které nastoupili i čeští útočníci Lukáš Rousek s Jiřím Kulichem, a Columbusem byl k vidění parádní obrat z 0:3 na 4:3. Utkání začalo výrazně lépe pro hosty, kteří na začátku druhé třetiny vedli už 3:0. Výrazně se na tom podílel především finský ostrostřelec Patrik Laine, jenž vstřelil dvě branky, přičemž tu druhou mu na zlatém podnose připravil David Jiříček.

Ani tříbrankový náskok však Columbusu nestačil na to, aby dotáhl zápas do vítězného konce. Od poloviny utkání totiž začala úřadovat první formace Sabres v čele s Jeffem Skinnerem, který se postaral o dvě přesné trefy. Tři asistence, včetně té na vítěznou branku, si připsal Kyle Okposo.

Další zvrat zápasu mohli sledovat diváci v St. Louis, bohužel pro ně z toho nakonec vyšel lépe hostující Dallas, za který nastoupilo i české duo Matěj Blümel - Radek Faksa. Pardubický odchovanec, jenž se pohybuje na hraně sestavy, o sobě dal vědět už ve druhé minutě utkání, když ujel obráncům domácího celku a prostřelil brankáře Binningtona, čímž vyrovnal na 1:1.

St. Louis však ještě do konce první třetiny získalo vedení 3:1. To ovšem ve třetí části hry po gólech McDonalda a Seminoffa ztratilo a o osudu utkání rozhodlo až prodloužení, ve kterém se prosadil Jason Robertson.

Utkání mělo také menší boxerskou vložku. V té sehrál hlavní roli Faksa, který tak napodobil Jakuba Lauka, který se popral o den dříve.

V utkání mezi San Jose a Los Angeles byly k vidění pouze tři góly. Jeden z nich měl však českou stopu. Tři minuty před koncem třetí třetiny Tomáš Hertl sebral čisté konto skvěle chytajícímu Davidovi Rittichovi a poslal zápas do prodloužení. V tom rozhodl o vítězství Kings švédský útočník Samuel Fagemo. Výhru tak mohl slavit i český gólman, který pustil pouze jednu z 35 střel, které na něj mířily.

Další zápasy

Vaněček za inkasované góly nemohl. Ve třetí minutě vyšachovala Philadelphia obranu New Jersey a Wade Allison zakončil do odkryté branky. Devils ještě v úvodní třetině otočili skóre trefami Curtise Lazara a Alexandera Holtze. V 57. minutě ale zapomněli před brankou na Rhetta Gardnera, jenž poslal zápas do prodloužení, které rozhodl Erik Haula. V dresu vítězů nastupoval i Ondřej Palát, zatímco Tomáš Nosek tentokrát nehrál.

Z českých gólmanů chytal v sobotních utkáních už jen Jakub Dobeš, který nastoupil za Montreal v zápase s Torontem od třetí třetiny. Dvaadvacetiletý rodák z Ostravy ze sedmi střel neinkasoval a Canadiens alespoň zkorigovali skóre na konečných 1:3. Jakub Škarek zůstal na střídačce New York Islanders, kteří v městském derby porazili Rangers 5:3.

Vancouver s Filipem Hronkem v sestavě vyhrál poprvé v přípravě, když na svém ledě zdolal Edmonton 5:2. Hosté hráli bez svých největších opor Connora McDavida i Leona Draisaitla. Český bek odehrál 21 minut, nastupoval v oslabení i v přesilových hrách. Hrdinou utkání byl jiný obránce Quinn Hughes, který vstřelil dva góly a na jeden přihrál.

Na nosítkách opustil hrací plochu útočník Chicaga Samuel Savoie. Devatenáctiletý útočník se zranil při souboji o puk s obráncem Minnesoty Alexem Goligoskim. Po střetu se držel za nohu. Blackhawks, za které tentokrát nechytal Petr Mrázek, prohráli 2:3 v prodloužení.

Výsledky přípravných zápasů NHL