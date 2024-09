Gudase zvolili v Anaheimu kapitánem, pocty se dočkal jako pátý Čech v historii NHL

Radko Gudase (34) v Anaheimu před začátkem nové sezony NHL zvolili kapitánem. Řízný český obránce, který se na květnovém domácím MS stal světovým šampionem, se "céčka" na dresu dočkal jako pátý Čech v historii nejslavnější hokejové soutěže. Před ním to byl naposledy Milan Hejduk v roce 2012.

Před Gudasem se stejné pocty dostalo Jaromíru Jágrovi v Pittsburghu a NY Rangers, Hejdukovi v Coloradu, Bobbymu Holíkovi v Atlantě a Patriku Eliášovi v New Jersey Devils. Krátce funkci vykonávali také Jaroslav Špaček v Buffalu a Filip Kuba v Minnesotě, ale to bylo na bázi měsíční rotace.

Kladenský rodák načíná v organizaci Ducks druhou sezonu, předtím působil na Floridě, ve Washingtonu, Philadelphii a Tampě Bay. V NHL má na kontě 748 zápasů s bilancí 39+143, v minulé sezoně odehrál 66 utkání (6+12). V Anaheimu se stal devátým kapitánem v historii.

V Anaheimu, který v sezoně 2006/2007 získal Stanley Cup, ale posledních šest sezon zakončil bez postupu do play off, na Gudase sázejí, což se odráží v době jeho pobytu na ledové ploše – v minulém ročníku odehrál český obránce průměrně 19 minut a 30 vteřin za zápas, což je v jeho případě druhá nejvyšší porce za 12 sezon v zámoří.

V bilanci plus/minus byl loni suverénně nejlepší v Anaheimu, když se dostal na hodnotu +14. Mezi obránci se pak dokonce stal nejlepším střelcem organizace, když dal šest branek, zatímco Cam Fowler pět.

Kačeři byli bez kapitána od odchodu legendy Ryana Getzlafa do hokejového důchodu. Vítěz Stanley Cupu z roku 2007 a dvojnásobný zlatý medailista z olympijských her šéfoval Anaheimu dlouhých 12 sezon (2010-2022), ty poslední dvě se role rozdělila mezi trojici asistentů – Američana Fowlera, Kanaďana Adama Henriqueho a Švéda Jakoba Silfverberga. Poslední dva zmiňovaní už však změnili dres. Henrique aktuálně patří Edmontonu, přičemž Silfverberg se vrátil do rodné vlasti.

Gudas je zároveň vůbec prvním samostatným kapitánem Ducks z Evropy – v sezoně 1997/1998 vykonávala tuto funkci současně s Kanaďanem Paulem Kariyou i finská legenda Teemu Selänne.

