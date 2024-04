Hertl v prvním zápase play off proti Dallasu slaví výhru i přesný zásah, skóroval také Pastrňák

Vstup do vyřazovacích bojů NHL zvládli úspěšně obhájci Stanley Cupu z Vegas, kteří v úvodním duelu i díky zásahu Tomáše Hertla (30) vyhráli na ledě Dallasu 4:3. David Pastrňák (27) dal po nahrávce Pavla Zachy (27) svůj první gól v aktuálním play off, prohru Bostonu 2:3 s Torontem ale neodvrátil. Maple Leafs srovnali sérii na 1:1 na zápasy.

Boston chtěl navázat na výhru 5:1 z prvního utkání série a do zápasu vstoupil dobře. V první třetině dal dvě branky a po dvaceti minutách tak vedl 2:1. Na přesilovkovou trefu Morgana Geekieho odpověděl hostující Max Domi, osm sekund před sirénou ale vrátil domácím vedení Pastrňák.

Český kanonýr využil skvělé orientace Pavla Zachy, jenž ho z otočky našel nikým nehlídaného mezi kruhy, a z ideální pozice dal svůj 36. gól ve vyřazovacích bojích NHL. "Hned poté, co jsem posunul puk na modrou čáru, jsem viděl, jak si najít místo mezi kruhy. Pavel situaci skvěle přečetl a poslal mi puk do ideální pozice," řekl Pastrňák.

Jeho trefa však Bostonu k výhře nepomohla. V závěru druhé třetiny srovnal John Tavares a v 53. minutě otevřel svůj střelecký účet v play off nejlepší kanonýr základní části Auston Matthews.

Právě americký střelec Torontu zachránil vítězství při závěrečném tlaku Bruins. V poslední minutě zápasu Zacha protečoval puk na gólmana Ilju Samsonova a Pastrňák dorážel do poloodkryté branky, ale nedokázal přetlačit Matthewse na brankové čáře.

"Auston je hráč světové extratřídy. Když vidíte jeho zápal do hry a jeho snahu rozhodnout každý zápas, uvědomíte si, jak důležitý hráč to pro nás je. Dnes nás nasměroval za velmi důležitou výhrou," chválil kapitán Tavares Matthewse, který v zápase nasbíral tři body.

Vítězný vstup do play off mají za sebou hokejisté Vegas i díky Hertlovi. Český centr se v přesilové hře prosadil před brankou a zvýšil na 3:1 pro Golden Knights. Hosté v Dallasu vytěžili z minima maximum. Na čtyři branky jim stačilo 15 střel. K vítězství gólem přispěl i Mark Stone, jenž se do sestavy vrátil po dvou měsících.

"Je skvělé ho vidět zpět na hřišti. Přinesl do zápasu spoustu energie a jeho gól nastartoval celý tým. Jsme rádi, že se vrátil," řekl na adresu kapitána Golden Knights Noah Hanifin.

Golden Knights ustáli závěrečný nápor Dallasu a potvrdili, že se jim proti Stars daří. Vyhráli už pátý vzájemný zápas v řadě a vykročili za zopakováním loňského konferenčního finále, v němž porazili Dallas 4:2 na zápasy. "Doufám, že na dnešním vítězství dokážeme stavět a že se v průběhu série budeme zlepšovat," uvedl Hertl.

Carolina ve druhém utkání s New York Islanders otočila ze stavu 0:3 a po výhře 5:3 se ujala vedení 2:0 na zápasy. Hurricanes ještě v 58. minutě ztráceli, dvěma góly během devíti sekund ale zlomili zápas na svou stranu. V klíčové fázi utkání se prosadili Sebastian Aho a Jordan Martinook.

"Ve třetí třetině se na Islanders valila vlna za vlnou. Celou dobu jsme je tlačili a nedovolili jsme jim prakticky nic. To bylo klíčové," řekl Martinook. Hurricanes ve třetí třetině soupeře přestříleli 17:1.

Hokejisté Edmontonu na úvod play off porazili Los Angeles 7:4. Vysokou výhru řídila první formace Oilers. Zach Hyman dal tři góly, Connor McDavid zaznamenal pět asistencí a Adam Henrique zakončil duel s bilancí 1+1.