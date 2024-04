Týden v NHL: Hronek se vysmál soupeři, rekordman v hitech a play off podle Šmída

Hokejová NHL má za sebou další kompletní týden, navíc poslední před startem vyřazovacích bojů. Kdo během něj nasbíral nejvíc bodů, který gólman zazářil, co se objevilo na sociálních sítích a jaká událost zaujala experta Livesport Zpráv a dlouholetého hráče zámořské soutěže Ladislava Šmída (38)? To vše v pravidelné pondělní rubrice Týden v NHL. Tentokrát s vyhlášením dlouhodobé soutěže.

Nejproduktivnější hráč

Poslední – výrazně zkrácený – týden základní části měl netradičního vítěze, obránce Shaynea Gostisbehereho z Detroitu. Jeho klub se mocně tlačil do play off, ale poslední místo v bojích o Stanley Cup získal Washington, který měl stejný počet bodů. Americký zadák ve dvou utkáních získal pět asistencí.

Brankář týdne

A znovu Capitals, kteří se dostali mezi nejlepších šestnáct týmů i díky fantastickému gólmanovi Charliemu Lindgrenovi. Původně náhradník získával během ročníku stále větší důvěru a zářil i v posledních bitvách základní části, které byly pro Washington veledůležité. Proti Bostonu udržel šesté čisté konto sezony a od Philadelphie inkasoval jediný gól. Celkem zastavil 43 střeleckých pokusů. V play off ho čeká souboj proti bratrovi Ryanovi.

Čech týdne

Slávistický odchovanec Adam Klapka vyniká fyzickými parametry, i proto si ve druhém ročníku za mořem už v průběhu sezony vysloužil od Calgary povolání do prvního týmu. Výrazněji se ale ukázal až ve svém šestém utkání za Flames, což bylo mimo jiné i poslední utkání mužstva v tomto ročníku. Proti San Jose se blýskl prvním gólem kariéry a pomohl k výhře 5:1. Navíc se poprvé také popral, vyzval ke rvačce Givaniho Smithe, se kterým si bitku dohodl během rozbruslení.

"Nejlepší na tom všem bylo, vidět toho obra dát gól. Okamžitě za mnou přijel, objal mě, díval se na mě dolů, prskal mi na obličej a řval: "Já jsem skóroval v NHL," popisoval po utkání gólovou situaci spoluhráč Mackenzie Weegar, který je mimochodem o dvacet centimetrů menší než český útočník.

Highlight týdne

Vítězem kanadského bodování se stal po pěti letech znovu Nikita Kučerov (144), jeho přetahovaná s Nathanem MacKinnonem (140) a Connorem McDavidem (132) byla fascinující.

Kapitán Oilers, který z posledních šesti utkání týmu kvůli zranění odehrál jen dvě, ještě před ruskou hvězdou z Tampy stihl překonat hranici 100 asistencí v sezoně. A to jako teprve čtvrtý hráč historie po Wayneu Gretzkym, Mariovi Lemieuxovi a Bobbym Orrovi. "Znamená to pro mě opravdu hodně, jsou to tři nejlepší hokejisté, kteří kdy hráli," řekl McDavid pro NHL.com.

Kučerov ho brzy doplnil a liga tak poprvé od roku 1989 zaznamenala situaci, ve které dva hokejisté dosáhli na tuto magickou metu. "Je to neskutečný úspěch. Když si člověk představí, že NHL je více než 100 let stará a za celé ty roky se 100 asistencí dvěma hráčům v jedné sezoně povedlo dosud nasbírat jen jednou, to je zkrátka něco," řekl Jon Cooper, trenér Lightning.

Statistika týdne

V posledních deseti utkáních základní části sice nezískal ani bod, ale to nevadí, Jeremy Lauzon totiž vyniká v něčem úplně jiném. Kanadský bek Nashvillu v sezoně zapsal celkem 388 hitů, a to je nový rekord NHL. Dosud ho držel Matt Martin z NY Islanders a jeho hodnota byla o šest nižší.

Ze sociálních sítí

Dostat se soupeři pod kůži, to český obránce Filip Hronek z Vancouveru rozhodně umí. "Za dva dny máte prázdniny, to je mi vás líto," vyslal během špičkování se střídačkou Calgary směrem k soupeři. Uvidíme, jestli si na tuto průpovídku v příštím ročníku někdo vzpomene.

Fotografie týdne

Arizona Coyotes se po osmadvaceti letech v NHL loučí, klub se stěhuje do Utahu. V historicky posledním utkání tým porazil Edmonton 5:2 a poslední zásah přišel z hole obránce Seana Durziho.

Pohled Ladislava Šmída

"Základní část jsem zhodnotil už v minulém vydání, tak teď zkusím pár tipů na play off. I když předpovědi podobného typu moc rád nemám, není to nic snadného. První kolo vyřazovací části bývá mnohdy hodnoceno jako to nejlepší. Hráči jsou natěšení a plní energie, v každém střídání nechají na ledě všechno, na tehle hokej by se měli dívat mladí hráči po celém světě, aby viděli, jak tenhle sport správně vypadá. To jen pro začátek, teď ke slibované předpovědi.

Ve Východní konferenci vypadají papírově nejlépe New York Rangers, mají vyrovnané útoky, velmi silnou obranu a perfektního gólmana Igora Šesťorkina. Tenhle tým nemá moc slabin. Vždycky se musí počítat s Tampou Bay, která sice měla sezonu nahoru-dolů, ale teď mi přijde, že brankář Andrej Vasilevskij je v lepší formě. Lightning hlavně ví, jak se vyhrává, takže ač je Florida hodně silná, tady by mohlo dojít k překvapení. Stejně tak si myslím, že Carolina porazí NY Islanders a Boston přehraje Toronto.

Jako celek za mě ale z Východu mají největší šanci na Stanley Cup Rangers. Vyhráli základní část a je to silný a dobře složený tým, kterému věřím.

Tolik bodů jako letos Rangers ještě nikdy v základní části nezískali. Livesport

Západní konference je za mě trochu těžší, než ta Východní a očekávám velké bitvy. Od začátku roku říkám, že věřím Edmontonu a nic se nemění ani teď. Podle mě půjdou minimálně až do konferenčního finále. V cestě stojí Los Angeles, tedy tým, který v předchozích dvou play off vyřadili.

Vůbec nejsilnější tým z této strany ligy je ale Dallas, u něj nevidím žádné slabiny. Stars mají jednu z nejlepších obran v celé NHL, k tomu přidejme výborného brankáře a čtyři vyrovnané útoky. Bude těžké proti ním hrát. Nevím, co čekat od Vegas, mají vlastně stejný tým, co před rokem, ale ještě o kus lepší. Na druhou stranu měli hodně zraněných a jejich výkony byly mnohdy nevyrovnané. Ale jsou to aktuální vítězové, musí se s nimi počítat.

Silné je také Colorado, i to je tým, který umí vyhrávat, ale řekl bych, že poslední dva týmy na západě budou Edmonton a Dallas."